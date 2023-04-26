У порушника митних правил конфісковано раніше виявлені київськимимитниками44 кг ювелірних виробів на 4,7 млн грн

Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва у громадянина, який переміщував срібні ювелірні вироби, оздоблені опалами, топазами, алмазами, рубінами, смарагдами та іншим камінням на 4,7 млн грн, визнано винним у порушенні митних правил. На нього накладено штраф, а вироби конфісковано в дохід держави.

Київські митники зафіксували це правопорушення на «зеленому коридорі» в аеропорту «Бориспіль» ще до початку повномасштабної війни. Тоді авіапасажир, який повертався з Індії, мав при собі дві валізи з прикрасами, інкрустованими, крім вже перелічених, вельми фантазійними каменями – дендритовим агатом, кварцем волосатиком, необробленими астрофілітом, апатитом та хромдіопсидом і, не традиційними для ювелірних виробів, польовим шпатом та вапняком, які мають у цих прикрасах цікавий оптичний ефект.

Крім прикрас, громадянин переміщував і фігурки трьох слонів зі сплаву срібла, інкрустовані коштовним та напівкоштовним камінням.

Під час експертизи було визначено, що загальна вартість ювелірних виробів становить 4,7 млн грн.

Тепер всі ці ювелірні вироби Київська митниця передає до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.