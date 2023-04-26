ПРО ЧОРНОБИЛЬ, ВІЙНУ І… ПОЕЗІЮ

Події 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС наклали свій відбиток на життя тисяч і тисяч людей. І чим далі в минуле відступають ті трагічні дні, тим все менше залишається свідків і учасників ліквідації наслідків катастрофи на атомній електростанції. В числі тих, хто вижив тоді, і наш земляк – Олександр Іванович МИГРИН з Макарова, котрий впродовж 37 років бореться за життя, знівечене радіаційним опроміненням. Як йому це вдається, хто допоміг долати наслідки недуги, – він розповів при нашій зустрічі, хоча приводом для розмови, насамперед, була теперішня трагедія – війна і… поезія.
- Що сказати, Олександре Івановичу, війна стала потрясінням для всіх… Я навіть переінакшу це слово на «протрясіння», бо одних протрясло так, що несміливі стали сміливими; люди, ніби добрі, щедрі, (до війни!) виявились егоїстами; тих, кого ми сприймали як байдужих, «пофігістів» свого роду, насправді виявились такими патріотами! Чимало дивних історій мені доводиться почути… І в числі їх і Ваша історія.
- Так, диво сталося й зі мною. Це про поезію кажу: я почав сам писати вірші! Я, котрого у школі не можна було примусити читати або запам’ятовувати поезію! Моя вчителька з української мови та літератури Кіра Павлівна Кругляк просто диву давалась – як таке можливе? Адже в усьому іншому я був успішним. Але коли справа доходила до поезії, то, як зараз кажуть, – це просто була «жесть»!
Так ось тепер пишу вірші й дивуюсь: мені ніби хтось їх посилає, рядок за рядком… Як тут не повірити у Вищі Сили?! Кажу дружині Надійці, що якби зараз Кіра Павлівна була жива і дізналась про мою дружбу з поезією, то її здивуванню не було б меж!
- Олександре, Ви не дивуйтеся. Я знаю випадок, коли після пережитого сильного стресу людина почала писати такі шедевральні картини у віці за сімдесят років! А уроки Кіри Павлівни все таки десь відклались у Вашій свідомості, і в критичний момент ХТОСЬ відкрив скриньку пам’яті – ось і маєш! Я думаю, що Кіра Павлівна пишалась би своїм учнем. Коли ж і за яких обставин був написаний найперший вірш?
- Одного дня дружина Надя побігла провідати дітей, і тут почався такий шалений обстріл, що вона вже назад повернутись у квартиру не могла. Тому лише через кілька днів дізнався, що Надя й діти виїжджали 5 березня, а я залишився сам.
Трохи жив у підвалі нашого будинку, але в більшості перебував у будинку, де жила донька, бо там підвал більш менш пристосований, а вже не було зв’язку, світла. Спочатку ми згрупувалися з сусідами – однокласницею Людою Кириленко, Сергієм Постійчуком, подружжям Бурнашевих з донькою і бабусею, а як виїхали й вони, то я залишився сам-самісінький.
І така туга охопила мене, самотність розривала душу, холод, спати не можна через постійні вибухи. Ось бачу – пряме влучення в сусідню 5-типоверхівку, де жили електрики, ось пряме попадання в гаражі і скло летить на асфальт з вибитих вінок, які випали з рамами з квартири моєї дочки… Навкруги пекельний вогонь, і все це мені видно з підвалу. Молився «Отче наш», бо пам’ятав цю молитву з дитинства, і згадались молитви, яких вчила мама колись, своїми словами просив Бога захистити від ворога.
Потім стало тихо. А серед ночі мене ніби хтось розбудив, десь о третій годині. І думки, думки… я кинувся до рюкзачка, знаходжу ручку і починаю писати, як слухняний школяр під диктовку вчителя. Сиджу й пишу вірша! Без помарок, виправлень… Пишу й сам собі дивуюсь! Сльози з очей котяться, свічка горить, холодно-холодно! А я пишу й пишу далі…
Це був мій перший вірш про Макарів. Дописав останнє слово і пішов лягти, щоб хоч зігрітися, трохи заснути, бо перед світанком ворог любив бомбардувати. Але було не до сну. Знову якась невидима сила підняла мене і знову рука потягнулась до листка паперу і вже новий вірш складався в слово за словом про наш Український прапор, який бачив з вікна нашої квартири. Велике полотнище розвівалось на вітрі біля Будинку культури, як символ незламності… Віршування тривало десь до пів на п’яту ранку.
- Ваша поезія, загалом, є своєрідним літописом особистого життя, війни, подій в Макарові, спогадів з минулого та й ставлення до всього цього. Тут і лірика, і біль за Україну, за наших захисників, і Ваша громадянська позиція в суспільстві, патріотичний настрій…
- Я знаю, що професійні поети знайшли б чимало недосконалостей у моїй, такій несподіваній для мене самого, творчості. І я, усвідомлюючи це, не претендую на високу оцінку. Та, повірте, все пишеться правдиво.
- Читаючи Ваші вірші, розумієш, що кожне слово Ви пропустив крізь своє серце!
- Так інакше я б і не зміг писати…Все, що глибоко схвилювало мене, виливається у віршовані рядки. А ще ж у кожного вірша є своя передісторія. Ось, наприклад, розповім про собаку..
До мене прибилась німецька вівчарка. Я сидів на вулиці біля входу в підвал і раптом щось мене у спину – штурх! Оглядаюсь – собака. Кажу їй: «Що тобі треба? Йди звідси, бо застрелять!». Вона слухняно відійшла, але згодом знову повернулась.
А перед війною я разів три-чотири заходив до знайомих, сім’я яких мешкає на Зарічці, у їхньому дворі була чималенька собака. Вона мене бачила тільки здалеку, бо її заводили до вольєра. То виявляється собака запам’ятала моє обличчя! Прийшла аж сюди, в центр і дивиться мені в очі, ніби хоче сказати: «Пізнавай мене! Я сама… Давай разом жити!!!». Я йду до гаражів – вона за мною. «Ну, що? Як тебе звати, я не знаю… Назву тебе Берта». А вона вже від мене не відходить! Куди я, туди й вона! Даю їсти й примовляю, жартуючи, – прошу, пані!
- А їжу де брали?
- Годував тим м’ясом, що чоловіки за наказом жінок викидали з морозилок холодильників, бо ж світла не було. А я те м’ясо засолив по-домашньому і закупорив у банки. От і пригодилось! Вимочував і давав в обід два шматочки, вечором два шматочки.
…Обстріли продовжувались. Вночі орки відпочивали, а мені було не до сну: знову хтось будив і я знову до світанку записував вірші. Це було перед Великоднем. Сяк-так відновив зв’язок з Надюшою і дітьми, котрих приютила сімейна пара – Володимир та Оксана Стар’яти з Львівської області, село Переможне. Ще перед війною ми з ними познайомились за обідом в їдальні, коли відпочивали на Шацьких озерах. І дивувались, що Володя – по батькові – Іванович, і я Іванович. Він служив на флоті, і я служив на флоті. Він був у Чорнобилі, і я теж. У них внучка Софійка, і у нас внучка Софійка! Отож багато спільного знайшлося в нашому житті.
Так і подружились. Згодом домовлялись та разів зо два відпочивали разом. Хоча конкретно адресами не обмінювались, але якось в одній з телефонних розмов я зненацька й кажу Оксані, щоб продиктувала їхню адресу, а я дав свою. Хто ж знав тоді, що буде незабаром війна і це подружжя прийме до себе мою сім’ю?
- Ось тобі й Вищі Сили!
- А я ж про що Вам кажу! Ми зі Стар’ятами вже не просто друзі – ми як одна родина! Отож я писав і їм вірша-вітання з Великоднем, так і назвав – «Стар’ятам». Ось кілька рядків з нього:
… Я маю сестру, маю брата.
Сльоза скотилась, то не гріх!…
Я обіймаю вас усіх –
Володю і тебе, Оксанко!
До храму вирушайте зранку,
Хай всюди лине до небес –
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Слава Україні!
…Тільки ручку поклав – аж втомився, доки писав, – а тут новий вірш проситься на папір! І це вже про мою чотирилапу подругу Берту, ім’я якої, потім виявилось, Джессі! А було це так. Наші знайомі із Зарічки зателефонували до Наді, розпитували, де ми. Дружина сказала, що живе у Львівській області з дітьми у друзів, а я – в Макарові, що до мене прибилась чиясь німецька вівчарка. «Може то Ваша?» – про всяк випадок запитала Надя. Знайома, коли вже можна було телефонувати в Макарів, вийшла зі мною на зв’язок, поспілкувались, і я розповів їй про розумну й гарну собаку, якій дав ім’я Берта, про те, як ми з нею переживаємо цю лиху воєнну годину. Тут знайома і каже: «Ніби схожа на нашу… А ну покличте її «Джессі»!
Я й покликав… Що тут сталось! Як кинулась вона до мене, бігає навколо, лащиться, мало не обіймає від радості, що почула своє ім’я, що я її признав! Я прикладаю до вуха собаки телефон, щоб почула і голос хазяйки… Вже сумніву немає, що Джессі не Берта, бо реакція була відповідною, емоції зашкалювали, собака просто робила мотлох!…
А потім приїхала хазяйка і Джессі повернулась додому. Та спогади про нашу воєнну дружбу знайшли своє місце у рядках вірша, який я закінчив такими словами:
…В містечку вже не йде війна,
Знайшли хазяйку…Що сказати?
Їх зустрічі не передати,
і сльози є, і раді всі…
а песика зовуть Джессі.
… Знов накотилася сльоза –
Хотів би друга мати я,
Як Джессі та, як Джессі та…
- Колись поет Ігор Леонідович Годенков розповідав мені про те, як народжувались його поезії. Він так і говорив: «Це все від Бога!».
- Згодний цілком! Я все життя відчуваю Божу присутність. І не тільки тепер, коли війна, але й тоді, коли був на ліквідації аварії в Чорнобилі.
- Олександре Івановичу, на Вашу долю випало ще й випробування на міцність під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?…
- Я був призваний в Чорнобиль через військкомат, коли працював у Макарівській ПМК-23 зварювальником. Пояснили, що треба зварювати саркофаг.
- Згідно з документами тоді я отримав 23,8 рентгена опромінення. Та насправді значно більше, а писали так тому, що після 25 рентген треба було виплачувати кошти. Називається – економили! А наша група працювала на дахах по 20-25 хвилин навіть по 30, а не можна було такого робити! З ХВЯПа (хімічні відходи ядерного палива)також знімали покриття, дезактивовували об’єкт. Працювали біля 4-го енергоблоку. Щоб Ви розуміли, там був вибух. Це, уявіть собі, якщо завалити пів будинку поверхів на 12, і висять всякі перемички, безліч уламків, арматура і тому подібне. А нам треба було все це прибрати, почистити територію, щоб була можливість робити саркофаг. І хоч ми були призвані саме на виконання зварювальних робіт, проте до цього справа не дійшла.
- З макарівців з Вами був хтось?
- Так. Це Валентин Ткаченко, жив на вулиці Механізаторів. Разом удвох бігали до 4-го енергоблоку. Ну, як бігали: під’їжджає техніка, бронетранспортер, а на ньому лежить трос і така – лапа (кошка), як ото затонуле відро з криниці нею витягають, тільки набагато більша. Так ми закидали її на завал. А щоб Ви розуміли , там був натуральний вибух і ми прибирали купи уламків, щоб очистити територію для будови саркофага.
- Чи живі й досі ті, з ким тоді Ви працювали?
- Не всі, на жаль… Валентин Ткаченко, Валерій Федотов – макарівці – Олександр Опанасенко з Фасової – нині покійні та й інші… З 65 чоловік з Макарівщини, призваних через військкомат, залишилось наразі, напевно, тільки 5.
- Ви маєте відзнаки за ту таку небезпечну роботу?
- Вручили мені «Подяку», дали ордена, там, у військовій частині № 53893. А це інші відзнаки. Їх видавали нам уже в Макарівському районі (на фото).
- – Як Ви почували себе після Чорнобиля?
- – Мені було дуже погано, скажу чесно. Як повернувся додому, то жив сяк-так. А восени почалося щось неймовірне: напади болю були такими, що я не спав ночами. Дружина часто бачила, як я просто сидів, похитуючись врізнобіч, долаючи нестерпний біль в усьому тілі. Носова, ротова кровотеча… Це були жахливі дні!
- – Ви розуміли, що з Вами коїться?
- – Найперший, хто поставив мені правильний діагноз, це досвідчений терапевт, мудра людина, до речі, сусід – Олександр Дмитрович Петриченко, котрий працював у нашій Макарівській лікарні. В один із днів ми сиділи у нього в садку, де завзято хазяйнували бджоли (лікар мав свою пасіку). Я розповів про свій фізичний стан і Олександр Дмитрович сказав: «У тебе, Сашо, променева патологія. Негайно звернися до спеціалістів. І не гай часу»! Я послухав його поради.
- І мені пощастило в тому, що я познайомився з лікарем Петром Андрійовичем Сидоренком, який на ту пору завідував Макарівською поліклінікою. У мене до нього було одне прохання: робіть щось, бо я гину, а жити так хочеться, ще сам молодий і двоє малих діток у мене є!
- А скільки Вам років було на ту пору?
- Тридцять один. А Петру Андрійовичу і досі дякую за людяність. Спочатку направив мене в стаціонар. Там підлікували. Тоді послали в Київську обласну лікарню. Звідти – в Центр радіологічного захисту населення в Пущу-Водицю, де вивчався вплив радіації на організм людей після подій в Челябінську, Хіросімі, Нагасакі, Казахстані… Я потрапив до професора Леоніда Петровича Кіндзельського, який лікував за власним, авторським методом. У Харкові теж лікувався…
- Чим ще рятувався?
- Бджільництвом! Бджоли допомагали підтримувати організм. Про них я можу розповідати безкінечно: від їх народження і далі. Це крутіше, ніж 1000 і 1 ніч Шехерезади! Бджоли – це окремий світ у нашому людському світі. Це Божі комахи. Не буде бджіл – загине все живе на нашій планеті! Людство вимре від голоду.
- У Вас, Олександре Івановичу, є своя пасіка?
- Була до війни… Люблю й садівництво. Як побачу дичку яблуньку, чи грушку, в мене відразу виникає бажання прищепити до них гілочки. Я беру щепи з кращих сортів дерев батьківського саду. І приживляю до дерев-дичок. Особливо в тих місцях, де вони ростуть чи в лісі, чи поблизу полів, чи городів, де люди працюють. А що? Хай росте! Не я покуштую, то хтось покуштує! Хай родять яблука й груші всім на радість, може хтось і подякує в душі за це.
- Я, Олександре Івановичу, знайома з багатьма людьми і зауважу, що безталанних немає! Навіть, коли в людини виявляється один талант до певної справи, то він не поодинокий. Це як за правилом ланцюжка, коли потягнеш за одну ланку, а за нею – ще кілька тягнеться. Так ось бачу, що людина Ви талановита! І таланти свої не поховали «під полу», а щедро використовуєте то в садівництві, то в роботі з бджолами, і до рибальства теж маєте талант. А наразі ще й поезії відчинили двері своєї душі! Хай Вам щастить в усьому, а головне – боріться за життя, бо воно того варте!
- – Дякую, навзаєм! Миру всім!
- Спілкувалась Тетяна ЯСИНЕЦЬКА.
Поезія Олександра Мигрина
Біля образу господнього
горіла лампадка
Молода дружина з дітками
зустрічала татка
Ходив татко на війноньку
волю боронити
За діточок,за кохану
лиходія бити
Ой багато горя в тій військовій справі
Полягли за віру козаченьки славні
Не віддали лиходію землю нашу милу
На боротьбу з ворогом з неї брали силу
Дякуємо всьому війську й нашим генералам
Дякуємо Україні,що нам волю дала
Піднялася над Здвижом веселка в п’ять слоїв
Ми ніколи не забудемо загиблих героїв
Іванович 07.01.23 рік.
Змиру по ниточці
Бідному сорочка
ЗСУ вдягаються
Кордон на замочку
Допоможем люди
Нашим синам,внукам
Дніпро боронити
І широки луки
Наші батальйони
Ідуть наступають
Життя не жаліють
Любов нашу мають
Сірко характерник
Піднявся з могили
Беріть його руку
І бийте як били
За життя за Ваші
Помолимось Богу
Ангел охоронець
Відведи негоду
Коли полки наші
Стоять усі в броні
Від кацапа лиходія
Не почуєм воні
З миру по ниточці
Бідному сорочка
Допоможемо ми війську
Не робім відстрочки
11.11.22рік
Хай Бог береже Всіх Нас.❤️❤️❤️
Ми просто люди
Ми Українці
Не лізь кацапе
В наші сінці
У нашій хаті все впорядку
Жили ми дружно і в достатку
Прийшов,нагадив,розтоптав
Та щоб тебе лихий забрав
Горітимеш ти у смолі
Прокляття всій твоїй рідні
Хто дозвіл дав народ вбивати
Дітей насилувати,катувати
Наші оселі грабувати
В полон малечу забирати
Зберіть до кучи свої “мазги”
Та смерті в очі ви загляньте
Ніхто нічого не забуде
Це на у вазі собі майте
Якщо з мечем до нас прийшов
Назад ніколи не вернешся
Подумай добре є ще час
Можливо ти ще схаменешся
Іванович 07.01.23 рік.
Всі ті хто краде
у військових
Пайок,одежу і житло
Поставте їм тавро на лобі
Хай будуть то слова “ніхто”
“Ніхто”завіз в крамницю берці,свічки окопні він украв
Що першокласник із Волині їх з мамою виготовляв
Не вже для вас св’яте лиш гроші
Хай в ваші голови залізуть воші
Хай вам там трохи пошкребуть
Може думки якісь прийдуть
В кого ти крадеш?ти свиня
В траншеях вся наша рідня
Ой доберемся,бійся нас
Хоч би чорти забрали вас
В смолі щоб трохи покипіли
Щоб голови вам поголили
Щоб ви не крали на війні
Щоб подавилися грішми
09.01.23 рік.