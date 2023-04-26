ПРО ЧОРНОБИЛЬ, ВІЙНУ І… ПОЕЗІЮ

Події 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС наклали свій відбиток на життя тисяч і тисяч людей. І чим далі в минуле відступають ті трагічні дні, тим все менше залишається свідків і учасників ліквідації наслідків катастрофи на атомній електростанції. В числі тих, хто вижив тоді, і наш земляк – Олександр Іванович МИГРИН з Макарова, котрий впродовж 37 років бореться за життя, знівечене радіаційним опроміненням. Як йому це вдається, хто допоміг долати наслідки недуги, – він розповів при нашій зустрічі, хоча приводом для розмови, насамперед, була теперішня трагедія – війна і… поезія.

Що сказати, Олександре Івановичу, війна стала потрясінням для всіх… Я навіть переінакшу це слово на «протрясіння», бо одних протрясло так, що несміливі стали сміливими; люди, ніби добрі, щедрі, (до війни!) виявились егоїстами; тих, кого ми сприймали як байдужих, «пофігістів» свого роду, насправді виявились такими патріотами! Чимало дивних історій мені доводиться почути… І в числі їх і Ваша історія.

Так, диво сталося й зі мною. Це про поезію кажу: я почав сам писати вірші! Я, котрого у школі не можна було примусити читати або запам’ятовувати поезію! Моя вчителька з української мови та літератури Кіра Павлівна Кругляк просто диву давалась – як таке можливе? Адже в усьому іншому я був успішним. Але коли справа доходила до поезії, то, як зараз кажуть, – це просто була «жесть»!

Так ось тепер пишу вірші й дивуюсь: мені ніби хтось їх посилає, рядок за рядком… Як тут не повірити у Вищі Сили?! Кажу дружині Надійці, що якби зараз Кіра Павлівна була жива і дізналась про мою дружбу з поезією, то її здивуванню не було б меж!

Так ось тепер пишу вірші й дивуюсь: мені ніби хтось їх посилає, рядок за рядком… Як тут не повірити у Вищі Сили?! Кажу дружині Надійці, що якби зараз Кіра Павлівна була жива і дізналась про мою дружбу з поезією, то її здивуванню не було б меж! Олександре, Ви не дивуйтеся. Я знаю випадок, коли після пережитого сильного стресу людина почала писати такі шедевральні картини у віці за сімдесят років! А уроки Кіри Павлівни все таки десь відклались у Вашій свідомості, і в критичний момент ХТОСЬ відкрив скриньку пам’яті – ось і маєш! Я думаю, що Кіра Павлівна пишалась би своїм учнем. Коли ж і за яких обставин був написаний найперший вірш?

Одного дня дружина Надя побігла провідати дітей, і тут почався такий шалений обстріл, що вона вже назад повернутись у квартиру не могла. Тому лише через кілька днів дізнався, що Надя й діти виїжджали 5 березня, а я залишився сам.

Трохи жив у підвалі нашого будинку, але в більшості перебував у будинку, де жила донька, бо там підвал більш менш пристосований, а вже не було зв’язку, світла. Спочатку ми згрупувалися з сусідами – однокласницею Людою Кириленко, Сергієм Постійчуком, подружжям Бурнашевих з донькою і бабусею, а як виїхали й вони, то я залишився сам-самісінький.

І така туга охопила мене, самотність розривала душу, холод, спати не можна через постійні вибухи. Ось бачу – пряме влучення в сусідню 5-типоверхівку, де жили електрики, ось пряме попадання в гаражі і скло летить на асфальт з вибитих вінок, які випали з рамами з квартири моєї дочки… Навкруги пекельний вогонь, і все це мені видно з підвалу. Молився «Отче наш», бо пам’ятав цю молитву з дитинства, і згадались молитви, яких вчила мама колись, своїми словами просив Бога захистити від ворога.

Потім стало тихо. А серед ночі мене ніби хтось розбудив, десь о третій годині. І думки, думки… я кинувся до рюкзачка, знаходжу ручку і починаю писати, як слухняний школяр під диктовку вчителя. Сиджу й пишу вірша! Без помарок, виправлень… Пишу й сам собі дивуюсь! Сльози з очей котяться, свічка горить, холодно-холодно! А я пишу й пишу далі…

Це був мій перший вірш про Макарів. Дописав останнє слово і пішов лягти, щоб хоч зігрітися, трохи заснути, бо перед світанком ворог любив бомбардувати. Але було не до сну. Знову якась невидима сила підняла мене і знову рука потягнулась до листка паперу і вже новий вірш складався в слово за словом про наш Український прапор, який бачив з вікна нашої квартири. Велике полотнище розвівалось на вітрі біля Будинку культури, як символ незламності… Віршування тривало десь до пів на п’яту ранку.

Трохи жив у підвалі нашого будинку, але в більшості перебував у будинку, де жила донька, бо там підвал більш менш пристосований, а вже не було зв’язку, світла. Спочатку ми згрупувалися з сусідами – однокласницею Людою Кириленко, Сергієм Постійчуком, подружжям Бурнашевих з донькою і бабусею, а як виїхали й вони, то я залишився сам-самісінький. І така туга охопила мене, самотність розривала душу, холод, спати не можна через постійні вибухи. Ось бачу – пряме влучення в сусідню 5-типоверхівку, де жили електрики, ось пряме попадання в гаражі і скло летить на асфальт з вибитих вінок, які випали з рамами з квартири моєї дочки… Навкруги пекельний вогонь, і все це мені видно з підвалу. Молився «Отче наш», бо пам’ятав цю молитву з дитинства, і згадались молитви, яких вчила мама колись, своїми словами просив Бога захистити від ворога. Потім стало тихо. А серед ночі мене ніби хтось розбудив, десь о третій годині. І думки, думки… я кинувся до рюкзачка, знаходжу ручку і починаю писати, як слухняний школяр під диктовку вчителя. Сиджу й пишу вірша! Без помарок, виправлень… Пишу й сам собі дивуюсь! Сльози з очей котяться, свічка горить, холодно-холодно! А я пишу й пишу далі… Це був мій перший вірш про Макарів. Дописав останнє слово і пішов лягти, щоб хоч зігрітися, трохи заснути, бо перед світанком ворог любив бомбардувати. Але було не до сну. Знову якась невидима сила підняла мене і знову рука потягнулась до листка паперу і вже новий вірш складався в слово за словом про наш Український прапор, який бачив з вікна нашої квартири. Велике полотнище розвівалось на вітрі біля Будинку культури, як символ незламності… Віршування тривало десь до пів на п’яту ранку. Ваша поезія, загалом, є своєрідним літописом особистого життя, війни, подій в Макарові, спогадів з минулого та й ставлення до всього цього. Тут і лірика, і біль за Україну, за наших захисників, і Ваша громадянська позиція в суспільстві, патріотичний настрій…

Я знаю, що професійні поети знайшли б чимало недосконалостей у моїй, такій несподіваній для мене самого, творчості. І я, усвідомлюючи це, не претендую на високу оцінку. Та, повірте, все пишеться правдиво.

Читаючи Ваші вірші, розумієш, що кожне слово Ви пропустив крізь своє серце!

Так інакше я б і не зміг писати…Все, що глибоко схвилювало мене, виливається у віршовані рядки. А ще ж у кожного вірша є своя передісторія. Ось, наприклад, розповім про собаку..

До мене прибилась німецька вівчарка. Я сидів на вулиці біля входу в підвал і раптом щось мене у спину – штурх! Оглядаюсь – собака. Кажу їй: «Що тобі треба? Йди звідси, бо застрелять!». Вона слухняно відійшла, але згодом знову повернулась.

А перед війною я разів три-чотири заходив до знайомих, сім’я яких мешкає на Зарічці, у їхньому дворі була чималенька собака. Вона мене бачила тільки здалеку, бо її заводили до вольєра. То виявляється собака запам’ятала моє обличчя! Прийшла аж сюди, в центр і дивиться мені в очі, ніби хоче сказати: «Пізнавай мене! Я сама… Давай разом жити!!!». Я йду до гаражів – вона за мною. «Ну, що? Як тебе звати, я не знаю… Назву тебе Берта». А вона вже від мене не відходить! Куди я, туди й вона! Даю їсти й примовляю, жартуючи, – прошу, пані!

До мене прибилась німецька вівчарка. Я сидів на вулиці біля входу в підвал і раптом щось мене у спину – штурх! Оглядаюсь – собака. Кажу їй: «Що тобі треба? Йди звідси, бо застрелять!». Вона слухняно відійшла, але згодом знову повернулась. А перед війною я разів три-чотири заходив до знайомих, сім’я яких мешкає на Зарічці, у їхньому дворі була чималенька собака. Вона мене бачила тільки здалеку, бо її заводили до вольєра. То виявляється собака запам’ятала моє обличчя! Прийшла аж сюди, в центр і дивиться мені в очі, ніби хоче сказати: «Пізнавай мене! Я сама… Давай разом жити!!!». Я йду до гаражів – вона за мною. «Ну, що? Як тебе звати, я не знаю… Назву тебе Берта». А вона вже від мене не відходить! Куди я, туди й вона! Даю їсти й примовляю, жартуючи, – прошу, пані! А їжу де брали?

Годував тим м’ясом, що чоловіки за наказом жінок викидали з морозилок холодильників, бо ж світла не було. А я те м’ясо засолив по-домашньому і закупорив у банки. От і пригодилось! Вимочував і давав в обід два шматочки, вечором два шматочки.

…Обстріли продовжувались. Вночі орки відпочивали, а мені було не до сну: знову хтось будив і я знову до світанку записував вірші. Це було перед Великоднем. Сяк-так відновив зв’язок з Надюшою і дітьми, котрих приютила сімейна пара – Володимир та Оксана Стар’яти з Львівської області, село Переможне. Ще перед війною ми з ними познайомились за обідом в їдальні, коли відпочивали на Шацьких озерах. І дивувались, що Володя – по батькові – Іванович, і я Іванович. Він служив на флоті, і я служив на флоті. Він був у Чорнобилі, і я теж. У них внучка Софійка, і у нас внучка Софійка! Отож багато спільного знайшлося в нашому житті.

Так і подружились. Згодом домовлялись та разів зо два відпочивали разом. Хоча конкретно адресами не обмінювались, але якось в одній з телефонних розмов я зненацька й кажу Оксані, щоб продиктувала їхню адресу, а я дав свою. Хто ж знав тоді, що буде незабаром війна і це подружжя прийме до себе мою сім’ю?

…Обстріли продовжувались. Вночі орки відпочивали, а мені було не до сну: знову хтось будив і я знову до світанку записував вірші. Це було перед Великоднем. Сяк-так відновив зв’язок з Надюшою і дітьми, котрих приютила сімейна пара – Володимир та Оксана Стар’яти з Львівської області, село Переможне. Ще перед війною ми з ними познайомились за обідом в їдальні, коли відпочивали на Шацьких озерах. І дивувались, що Володя – по батькові – Іванович, і я Іванович. Він служив на флоті, і я служив на флоті. Він був у Чорнобилі, і я теж. У них внучка Софійка, і у нас внучка Софійка! Отож багато спільного знайшлося в нашому житті. Так і подружились. Згодом домовлялись та разів зо два відпочивали разом. Хоча конкретно адресами не обмінювались, але якось в одній з телефонних розмов я зненацька й кажу Оксані, щоб продиктувала їхню адресу, а я дав свою. Хто ж знав тоді, що буде незабаром війна і це подружжя прийме до себе мою сім’ю? Ось тобі й Вищі Сили!

А я ж про що Вам кажу! Ми зі Стар’ятами вже не просто друзі – ми як одна родина! Отож я писав і їм вірша-вітання з Великоднем, так і назвав – «Стар’ятам». Ось кілька рядків з нього:

… Я маю сестру, маю брата.

Сльоза скотилась, то не гріх!…

Я обіймаю вас усіх –

Володю і тебе, Оксанко!

До храму вирушайте зранку,

Хай всюди лине до небес –

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Слава Україні!

…Тільки ручку поклав – аж втомився, доки писав, – а тут новий вірш проситься на папір! І це вже про мою чотирилапу подругу Берту, ім’я якої, потім виявилось, Джессі! А було це так. Наші знайомі із Зарічки зателефонували до Наді, розпитували, де ми. Дружина сказала, що живе у Львівській області з дітьми у друзів, а я – в Макарові, що до мене прибилась чиясь німецька вівчарка. «Може то Ваша?» – про всяк випадок запитала Надя. Знайома, коли вже можна було телефонувати в Макарів, вийшла зі мною на зв’язок, поспілкувались, і я розповів їй про розумну й гарну собаку, якій дав ім’я Берта, про те, як ми з нею переживаємо цю лиху воєнну годину. Тут знайома і каже: «Ніби схожа на нашу… А ну покличте її «Джессі»!

Я й покликав… Що тут сталось! Як кинулась вона до мене, бігає навколо, лащиться, мало не обіймає від радості, що почула своє ім’я, що я її признав! Я прикладаю до вуха собаки телефон, щоб почула і голос хазяйки… Вже сумніву немає, що Джессі не Берта, бо реакція була відповідною, емоції зашкалювали, собака просто робила мотлох!…

А потім приїхала хазяйка і Джессі повернулась додому. Та спогади про нашу воєнну дружбу знайшли своє місце у рядках вірша, який я закінчив такими словами:

…В містечку вже не йде війна,

Знайшли хазяйку…Що сказати?

Їх зустрічі не передати,

і сльози є, і раді всі…

а песика зовуть Джессі.

… Знов накотилася сльоза –

Хотів би друга мати я,

Як Джессі та, як Джессі та…

Колись поет Ігор Леонідович Годенков розповідав мені про те, як народжувались його поезії. Він так і говорив: «Це все від Бога!».

Згодний цілком! Я все життя відчуваю Божу присутність. І не тільки тепер, коли війна, але й тоді, коли був на ліквідації аварії в Чорнобилі.



Олександре Івановичу, на Вашу долю випало ще й випробування на міцність під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?…

Я був призваний в Чорнобиль через військкомат, коли працював у Макарівській ПМК-23 зварювальником. Пояснили, що треба зварювати саркофаг.

Згідно з документами тоді я отримав 23,8 рентгена опромінення. Та насправді значно більше, а писали так тому, що після 25 рентген треба було виплачувати кошти. Називається – економили! А наша група працювала на дахах по 20-25 хвилин навіть по 30, а не можна було такого робити! З ХВЯПа (хімічні відходи ядерного палива)також знімали покриття, дезактивовували об’єкт. Працювали біля 4-го енергоблоку. Щоб Ви розуміли, там був вибух. Це, уявіть собі, якщо завалити пів будинку поверхів на 12, і висять всякі перемички, безліч уламків, арматура і тому подібне. А нам треба було все це прибрати, почистити територію, щоб була можливість робити саркофаг. І хоч ми були призвані саме на виконання зварювальних робіт, проте до цього справа не дійшла.

З макарівців з Вами був хтось?

Так. Це Валентин Ткаченко, жив на вулиці Механізаторів. Разом удвох бігали до 4-го енергоблоку. Ну, як бігали: під’їжджає техніка, бронетранспортер, а на ньому лежить трос і така – лапа (кошка), як ото затонуле відро з криниці нею витягають, тільки набагато більша. Так ми закидали її на завал. А щоб Ви розуміли , там був натуральний вибух і ми прибирали купи уламків, щоб очистити територію для будови саркофага.

Чи живі й досі ті, з ким тоді Ви працювали?

Не всі, на жаль… Валентин Ткаченко, Валерій Федотов – макарівці – Олександр Опанасенко з Фасової – нині покійні та й інші… З 65 чоловік з Макарівщини, призваних через військкомат, залишилось наразі, напевно, тільки 5.

Ви маєте відзнаки за ту таку небезпечну роботу?

Вручили мені «Подяку», дали ордена, там, у військовій частині № 53893. А це інші відзнаки. Їх видавали нам уже в Макарівському районі (на фото).

– Як Ви почували себе після Чорнобиля?

– Мені було дуже погано, скажу чесно. Як повернувся додому, то жив сяк-так. А восени почалося щось неймовірне: напади болю були такими, що я не спав ночами. Дружина часто бачила, як я просто сидів, похитуючись врізнобіч, долаючи нестерпний біль в усьому тілі. Носова, ротова кровотеча… Це були жахливі дні!

– Ви розуміли, що з Вами коїться?

– Найперший, хто поставив мені правильний діагноз, це досвідчений терапевт, мудра людина, до речі, сусід – Олександр Дмитрович Петриченко, котрий працював у нашій Макарівській лікарні. В один із днів ми сиділи у нього в садку, де завзято хазяйнували бджоли (лікар мав свою пасіку). Я розповів про свій фізичний стан і Олександр Дмитрович сказав: «У тебе, Сашо, променева патологія. Негайно звернися до спеціалістів. І не гай часу»! Я послухав його поради.

І мені пощастило в тому, що я познайомився з лікарем Петром Андрійовичем Сидоренком, який на ту пору завідував Макарівською поліклінікою. У мене до нього було одне прохання: робіть щось, бо я гину, а жити так хочеться, ще сам молодий і двоє малих діток у мене є!

А скільки Вам років було на ту пору?

Тридцять один. А Петру Андрійовичу і досі дякую за людяність. Спочатку направив мене в стаціонар. Там підлікували. Тоді послали в Київську обласну лікарню. Звідти – в Центр радіологічного захисту населення в Пущу-Водицю, де вивчався вплив радіації на організм людей після подій в Челябінську, Хіросімі, Нагасакі, Казахстані… Я потрапив до професора Леоніда Петровича Кіндзельського, який лікував за власним, авторським методом. У Харкові теж лікувався…

Чим ще рятувався?

Бджільництвом! Бджоли допомагали підтримувати організм. Про них я можу розповідати безкінечно: від їх народження і далі. Це крутіше, ніж 1000 і 1 ніч Шехерезади! Бджоли – це окремий світ у нашому людському світі. Це Божі комахи. Не буде бджіл – загине все живе на нашій планеті! Людство вимре від голоду.

У Вас, Олександре Івановичу, є своя пасіка?

Була до війни… Люблю й садівництво. Як побачу дичку яблуньку, чи грушку, в мене відразу виникає бажання прищепити до них гілочки. Я беру щепи з кращих сортів дерев батьківського саду. І приживляю до дерев-дичок. Особливо в тих місцях, де вони ростуть чи в лісі, чи поблизу полів, чи городів, де люди працюють. А що? Хай росте! Не я покуштую, то хтось покуштує! Хай родять яблука й груші всім на радість, може хтось і подякує в душі за це.

Я, Олександре Івановичу, знайома з багатьма людьми і зауважу, що безталанних немає! Навіть, коли в людини виявляється один талант до певної справи, то він не поодинокий. Це як за правилом ланцюжка, коли потягнеш за одну ланку, а за нею – ще кілька тягнеться. Так ось бачу, що людина Ви талановита! І таланти свої не поховали «під полу», а щедро використовуєте то в садівництві, то в роботі з бджолами, і до рибальства теж маєте талант. А наразі ще й поезії відчинили двері своєї душі! Хай Вам щастить в усьому, а головне – боріться за життя, бо воно того варте!

– Дякую, навзаєм! Миру всім!

Спілкувалась Тетяна ЯСИНЕЦЬКА.

Поезія Олександра Мигрина

Біля образу господнього

горіла лампадка

Молода дружина з дітками

зустрічала татка

Ходив татко на війноньку

волю боронити

За діточок,за кохану

лиходія бити

Ой багато горя в тій військовій справі

Полягли за віру козаченьки славні

Не віддали лиходію землю нашу милу

На боротьбу з ворогом з неї брали силу

Дякуємо всьому війську й нашим генералам

Дякуємо Україні,що нам волю дала

Піднялася над Здвижом веселка в п’ять слоїв

Ми ніколи не забудемо загиблих героїв

Іванович 07.01.23 рік.

Змиру по ниточці

Бідному сорочка

ЗСУ вдягаються

Кордон на замочку

Допоможем люди

Нашим синам,внукам

Дніпро боронити

І широки луки

Наші батальйони

Ідуть наступають

Життя не жаліють

Любов нашу мають

Сірко характерник

Піднявся з могили

Беріть його руку

І бийте як били

За життя за Ваші

Помолимось Богу

Ангел охоронець

Відведи негоду

Коли полки наші

Стоять усі в броні

Від кацапа лиходія

Не почуєм воні

З миру по ниточці

Бідному сорочка

Допоможемо ми війську

Не робім відстрочки

11.11.22рік

Хай Бог береже Всіх Нас.❤️❤️❤️

Ми просто люди

Ми Українці

Не лізь кацапе

В наші сінці

У нашій хаті все впорядку

Жили ми дружно і в достатку

Прийшов,нагадив,розтоптав

Та щоб тебе лихий забрав

Горітимеш ти у смолі

Прокляття всій твоїй рідні

Хто дозвіл дав народ вбивати

Дітей насилувати,катувати

Наші оселі грабувати

В полон малечу забирати

Зберіть до кучи свої “мазги”

Та смерті в очі ви загляньте

Ніхто нічого не забуде

Це на у вазі собі майте

Якщо з мечем до нас прийшов

Назад ніколи не вернешся

Подумай добре є ще час

Можливо ти ще схаменешся

Іванович 07.01.23 рік.

Всі ті хто краде

у військових

Пайок,одежу і житло

Поставте їм тавро на лобі

Хай будуть то слова “ніхто”

“Ніхто”завіз в крамницю берці,свічки окопні він украв

Що першокласник із Волині їх з мамою виготовляв

Не вже для вас св’яте лиш гроші

Хай в ваші голови залізуть воші

Хай вам там трохи пошкребуть

Може думки якісь прийдуть

В кого ти крадеш?ти свиня

В траншеях вся наша рідня

Ой доберемся,бійся нас

Хоч би чорти забрали вас

В смолі щоб трохи покипіли

Щоб голови вам поголили

Щоб ви не крали на війні

Щоб подавилися грішми

09.01.23 рік.