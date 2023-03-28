ЗУПИНИМО ТУБЕРКУЛЬОЗ РАЗОМ!

В Україні з 1995 року зареєстровано епідемію туберкульозу. Щороку від туберкульозу вмирає майже 7 тис. українців, що більше ніж від інших інфекційних та паразитарних хвороб разом узятих. Щогодини в Україні захворює на туберкульоз 4 людини і помирає від нього 1 людина. Переважно на туберкульоз захворюють особи працездатного віку.

На території Макарівської селищної громади епідемічна ситуація щодо захворюваності натуберкульоз залишається нестабільною.

В 2022 році захворюваність на туберкульоз органів дихання знизилася в 1,2 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. У 2023 році ситуація погрішилася, захворюваність на туберкульоз почала зростати, за 2 місяці 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року хворих на туберкульоз стало більше в 3,3 рази. Відсоток хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням складає 84,6% від загальної кількості вперше виявлених захворілих осіб на туберкульоз органів дихання . Негативним фактором є те, що продовжує реєструватися туберкульоз серед дитячого населення : захворіла одна дитина віком 1 рік.

За віковим цензом найбільше хворих на туберкульоз серед осіб працездатного віку.

За 12 місяців 2022 померло від туберкульозу 3 хворих (23,1% від захворілих), що вище втричі ніж та аналогічний період 2021 року .

Туберкульоз – одне з найпоширеніших та найзагрозливіших захворювань людини, тварин, птахів. Туберкульоз веде себе агресивно, вражає всі вікові та соціальні групи населення в їх самий працездатний і репродуктивний вік, найбільш негативно діє на дітей і підлітків.

Джерело інфекції – хвора на “відкриту” форму туберкульозу людина, яка виділяє туберкульозні бактерії; більше 55 видів тварин, в т.ч. сільськогосподарських; 25 видів птахів, риб, а також заражені продукти тваринного і рослинного походження, грунт, органічні і неорганічні речовини, в яких живуть, розмножуються та зберігаються збудники туберкульозу.

Збудник туберкульозу – туберкульозна бактерія людського, бичачого та пташиного видів – паличка Коха.

Коли бактерії потрапляють в організм людини – не завжди розвивається активний туберкульоз, тому що імунна система контролює інфекційний процес і не дозволяє збудникові розмножуватися в організмі людини. Людина інфікована, але здорова. Нормальне функціонування імунної системи відбувається в умовах повноцінного, раціонального харчування та здорового способу життя. Зловживання алкоголем, вживання наркотиків, надмірне куріння тютюну, харчування з недостатньою кількістю білків та вітамінів, важкі фізичні та психічні навантаження, хронічний стрес призводять до ослаблення імунної системи. Якщо імунна система слабка або в організм потрапляє велика кількість збудника, розвивається захворювання, яке може мати клінічні прояви туберкульозу або протікати безсимптомно. Туберкульозна бактерія вражає всі органи і системи організму людини – очі, кістки, шкіру, сечостатеву систему, кишківник тощо. Найчастіше зустрічається туберкульоз легень.

Збудник туберкульозу є одним з найбільш стійких у навколишньому середовищі мікроорганізмів. Він на диво життєздатний, стійкий до висихання, холоду та більшості дезінфікуючих засобів. У річковій воді може жити до 5 місяців, у грунті – від 3 місяців до 1-2 років, у вуличному пилу – 10-15 днів, на одязі, предметах – протягом багатьох місяців. В умовах кімнатної температури (в темному місці) туберкульозні палички залишаються життєздатними протягом 4 місяців, при розсіяному світлі – до 1,5 місяця. Бактерії туберкульозу тривалий час можуть виживати в молочних продуктах. Так, в маслі в умовах холодильника вони зберігають життєздатність до 30 діб, в молоці – 14-18 діб, сирі – 26 діб, у замороженому м’ясі – до 1 року, соління і копчення практично не знешкоджують бактерії туберкульозу. Кип’ятіння знищує їх протягом декількох хвилин. Сухе гаряче повітря (100о С) вбиває збудника тільки через 1 годину. Літні сонячні промені знешкоджують бактерії через 30 хвилин, весняні й осінні – через 1 годину, зимові – через 2 години, ультрафіолетові промені – через 2-3 хвилини.

Основні симптоми захворювання:

кашель понад 2 тижні;

підвищена температура тіла;

утруднене дихання;

біль у грудях;

поганий апетит;

постійна слабкість;

безпричинна втрата ваги;

підвищена пітливість, особливо вночі;

кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі).

На ранніх стадіях хвороби кашель може бути відсутній.

Локальні симптоми позалегеневого туберкульозу:

припухлість лімфатичних вузлів (іноді свищі з гнійним виділенням);

біль та припухлість суглобів;

головний біль (при туберкульозному менінгіті – особливо у дітей);

ригідність задніх шийних м’язів;

кров у сечі;

сонливість.

Усі ці симптоми можуть бути проявами інших захворювань, але завжди треба думати про туберкульоз.

Щоб діагностувати туберкульоз треба обов’язково провести рентгенографічне обстеження органів грудної клітки (флюорографія) та провести лабораторне дослідження харкотиння на наявність мікобактерій туберкульозу. Для ранньої діагностики туберкульозу серед дітей (у віці від 4 до 14 років) проводять туберкулінодіагностику (пробу Манту) 1 раз на рік. Позитивний результат туберкулінової проби вказує на наявність туберкульозної інфекції, а не те що людина хворіє туберкульозом.

Що треба робити ? – Якомога швидше зверніться до сімейного лікаря. Не затягуйте час і не займайтеся самолікуванням. Своєчасне виявлення захворювання має велике епідеміологічне значення, тому що після встановлення діагнозу хворому негайно призначають лікування, поширення інфекції зводиться до мінімуму через 6-8 тижнів після початку лікування, заразливість хворого знижується в десятки разів.

Шляхи передачі інфекції:

повітряно-краплинний через крапельки мокротиння із слини при кашлі, чханні, розмові (хворий з мокротинням виділяє 15-20 млн. мікобактерій в день); вважається, що 1 хворий протягом року може інфікувати 10-15 здорових осіб

повітряно-пиловий (на відкритому повітрі зараження через пил практично не можливе, оскільки бактерії туберкульозу швидко гинуть під дією сонячного світла, зараження найчастіше відбувається у житлі туберкульозного хворого)

харчовий (якщо при вдиханні достатньо 1-2 бактерій, то для зараження через рот потрібно сотні мікробів)

контактно-побутовий (особливо при значній неохайності хворого, коли його руки, одяг, білизна, рушники і т.п. забруднені мокротинням; прямий контактний спосіб можливий і при поцілунках).

Лікування. В Україні витрати на обстеження та лікування хворих на туберкульоз безкоштовне.

Якщо своєчасно звернутися і провести ефективне лікування, то туберкульоз можна вилікувати.

Туберкульоз може бути не виліковним, якщо перервати лікування, вживати протитуберкульозні препарати хаотично чи зловживати алкогольними напоями, наркотиками. При таких умовах бактерії туберкульозу інтенсивно розмножуються в організмі та виробляють спеціальні речовини, які протидіють протитуберкульозним препаратам, результатом чого є розвиток хіміорезистентного туберкульозу з множинною медикаментозною стійкістю до протитуберкульозних препаратів. При цьому протитуберкульозні препарати перестають згубно діяти на збудника і туберкульоз стає невиліковним. При виникненні хіміорезистентної форми туберкульозу вартість лікування одного пацієнта збільшується більш ніж у 100 разів.

Профілактика. Найдієвішим методом профілактики туберкульозу є щеплення дітей вакциною БЦЖ. Вакцинація здійснюється в пологовому будинку здоровим доношеним новонародженим дітям на 3-5 день життя.

ПАМ’ЯТАЙТЕ ! Щоб не захворіти на туберкульоз необхідно повноцінно харчуватися, не мати шкідливих звичок, займатись спортом і загартовуватись, не захоплюватись вегетаріанством та різними дієтами.

Віра ТКАЧЕНКО