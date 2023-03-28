У КВІТНІ РЕЦЕПТУРНІ ЛІКИ МОЖНА БУДЕ ПРИДБАТИ ЗА Е-РЕЦЕПТОМ. ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ ЖИТЕЛЯМ КИЇВЩИНИ?

Для того, щоб процес призначення рецептурних ліків став більш простим та ефективним, весною в Україні буде впроваджено електронний рецепт на всі рецептурні ліки.

До того ж цифровий інструмент дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків у аптеках. Адже виключно медичний спеціаліст може підібрати безпечне та ефективне лікування, а також запобігти можливим негативним наслідкам самолікування.

Рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків. При цьому задля своєї зручності саме пацієнт зможе обрати, за яким рецептом він бажає придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим.

Е-рецепт пошириться на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

При цьому МОЗ не розширює та не змінює перелік рецептурних ліків. Тобто всі ті ліки, що і раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, відтепер можна буде придбати зокрема і за е-рецептом.

Саме тому важливо завчасно перевірити інструкцію лікарських засобів, які ви вживаєте, та якщо вони рецептурні – подбати про отримання відповідного рецепта у свого лікуючого лікаря у квітні для того, щоби надалі безперешкодно та правомірно придбати ліки за рецептом в аптеці.

Виписати рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП.

Під час огляду лікар сформує електронне призначення, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.

А у разі, якщо ви маєте гостре чи хронічне захворювання або потребуєте продовжити лікування чи профілактику, електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати дистанційно, звернувшись до свого сімейного лікаря доступним засобом звʼязку. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксований діагноз та призначення від лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.

Водночас якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар зможе зробити вам призначення на паперовому рецептурному бланку. Так ви зможете отримати рецепт на ліки у будь-якого лікаря та погасити його у будь-якій аптеці у зручний для вас спосіб.

На сьогодні електронний рецепт є одним із найпоширеніших електронних медичних інструментів в Україні. Так лише в Київській області було виписано понад 41,7 тис. електронних рецептів на антибіотики та ще майже 700 – на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.