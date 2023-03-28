Пальне дешевшає: чому та що буде далі з цінами на бензин та дизпаливо

Ціни на пальне в Україні поступово знижуються вже третій місяць. Якщо у грудні минулого року, за даними консалтингової групи А–95, середня вартість літру 95-го бензину коштувала понад 52 грн, то нині середній цінник на стеллах АЗС становить трохи більше 47 грн. Подешевшали й інші види пального: літр дизпалива із 55 гривень здешевшав до майже 48. А найбільше впав у ціні автомобільний газ: із майже 30 гривень до 22 гривень за літр.

Водночас, споживання та, відповідно, попит на бензин та дизпаливо найближчими тижнями очікувано зросте: в країні стартує вже друга воєнна посівна кампанія. Що спричинило здешевшання бензину та дизелю та чи подорожчають вони найближчим часом — розбирались у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Чому бензин дешевшає?

Вартість пального в Україні протягом останнього року напряму прив’язана до цін у Європі. До повномасштабної війни 70% всіх обсягів бензину до України завозили з білоруських НПЗ, від 24 лютого 2022 постачання припинилось. Нині більшість пального до України потрапляє з Європи.

Протягом останніх місяців, на фоні світового падіння цін на нафту, у світі стрімко знижується і вартість пального. Що неодмінно відображається і на цінах на українських АЗС.

Допомогли знизити ціни і самі українські постачальники пального. На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна , саме ефективність роботи трейдерів та перенасичення ринку пальним дозволили пережити кризові періоди без дефіциту.

“Ми дуже гарно підготувалися до антиросійських санкцій, які були введені з 5 лютого у Європі, введено ембарго на імпорт російських нафтопродуктів, відповідно, уряд ще наприкінці жовтня звернувся до трейдерів із закликом формувати запаси, щоб мінімізувати перебої або якісь кризові явища. В результаті, ми маємо гарні запаси. За січень–лютий на ринку було пального більше, ніж у довоєнні місяці 2022 року”, — повідомив Куюн в ефірі національного телемарафону.

Крім потужних запасів пального, зберігати бензинову стабільність допомагає і диверсифікація імпорту. Приміром, у лютому цього року вперше в історії Україна домовилась про імпорт дизпалива з США . Виробником нафтопродуктів є Marathon Petroleum Company. Поставки йдуть не напряму до України: спочатку танкери з дизпаливом прямують до портів у Гамбурзі, а слідом – до терміналів у Польщі.

Загалом, українському паливному ринку вдалось успішно пережити усі виклики воєнного часу: обстріли нафтобаз та НПЗ, дефіцит пального, та різкий “генераторний” стрибок попиту на бензин та дизпаливо внаслідок блекаутів.

Що буде з цінами найближчим часом?

Експерти, зокрема й гравці ринку, прогнозують і подальше зниження вартості пального. Запасів нині стільки, що й посівна, яка традиційно спричиняє більший попит та зростання цін на бензин та дизпаливо – цього року такого ефекту може і не викликати.

«Я зараз не бачу жодного потенціалу для зростання цін, тільки для падіння», – вважає СЕО WOG Андрій Пивоварський.

За його словами, за нинішніх умов, паливна криза минулого року не повториться.

Попри сприятливу ситуацію на ринку, розслаблятись поки не варто, вважає директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.