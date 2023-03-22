Службова собака митниці спрацювала на наркотики і психотропи, що пересилалися як котячі речі

Кінологічна команда Київської митниці у складі кінологині Тетяни та бельгійської вівчарки Харді стали на заваді незаконному пересиланню смоли канабісу та тетрагідроканабінолу у міжнародному експресвідправленні.

Харді, серед загальної маси міжнародних експресвідправлень, спрацювала на відправлення, яке прямувало зі США до України, у місто Львів.

За декларацією, отримувачеві пересилалися котячі речі, одяг та галантерея.

Однак серед різноманітного мотлоху та кондитерських виробів, які знаходилися всередині коробки і мали відволікти увагу від основного вмісту, було виявлено три баночки з жувальними цукерками, три картриджі для паління електронних сигарет та два фольговані блістери з льодяниками. На всіх них містилися надписи, які свідчили про вміст у них заборонених речовин, тож було прийнято рішення скерувати цукерки та картриджі на експертизу.

Як визначили фахівці, у складі рідини картриджів виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб – смолу канабісу, а в складі льодяників та жувальних цукерок – особливо небезпечну психотропну речовину тетрагідроканнабінол, обіг яких в Україні заборонено.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст.473 Митного кодексу України.

Цукерки та картриджі вилучено.