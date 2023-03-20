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МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ
МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ

ЗА ПІДТРИМКИ УВКБ ООН ТА КИЇВСЬКОЇ ОВА УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ QHOME ВИГОТОВЛЯЄ ТА ВСТАНОВЛЮЄ 100 БУДИНКІВ ДЛЯ СІМЕЙ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ДОМІВКУ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ. На Макарівщині вже заселяються родини у тимчасові житла

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Автор від Новини

У Київській області на ділянках сімей, чиї будинки були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, встановлюють збірні будинки компанії QHome. Таке житло розраховане на проживання 4 осіб та оснащене всім необхідним. Проєкт реалізується Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з Київською обласною військовою адміністрацією.

У рамках проєкту буде встановлено 100 будиночків. Першу партію буде надано найбільш постраждалим від війни громадам Бучанського району. Одну з родин, для якої вже встановили такий будинок у селі Ніжиловичі Бучанського району, відвідали заступник голови Київської ОВА Микола Бойко та Представниця Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг. 

Будинок сім’ї був повністю зруйнований внаслідок авіаудару російських військ. З тих пір родина винаймала житло в іншому місці. Отримання збірного будинку – це можливість повернутися на свою землю та громаду і почати будувати своє життя заново.

«Наша головна ціль – повернути людей до рідних домівок. Такі збірні будинки дають змогу людям зайнятися відбудовою свого знищеного домогосподарства, проживаючи на своєму рідному подвір’ї. Для багатьох це дуже важливо – не втрачати зв’язок із місцем, де пройшло ціле життя. Вдячний представникам УВКБ ООН за постійну підтримку, допомогу та реалізацію цього важливого проєкту», – підкреслив Микола Бойко.

«З наших прямих консультацій з внутрішньо переміщеними особами та українцями, які були змушені шукати притулку за кордоном, ми знаємо, що наявність безпечного та теплого дому, куди можна повернутися, є одним із головних факторів сталого та гідного повернення. Тому ми працюємо з обласними адміністраціями, як-от Київська, щоб підтримати людей у ремонті будинків та пілотувати такі ініціативи, як спільний проект з QHome», – сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні. – «Особливо важливо, що ми працюємо над цим проєктом разом з українською компанією, яка наймає український персонал і робить внесок у місцеву економіку».

Збірні будинки виготовлені з міцних матеріалів та оснащені меблями українського виробництва. Після встановлення вони одразу готові до експлуатації. Площа становить 25 квадратних метрів, та розрахована на 4 особи. Будинок обладнаний усім необхідним, зокрема тут є піч на дровах, кондиціонер, холодильник, туалет і душ, кухнею. Крім того, він обладнаний меблями – ліжками, столом та стільцями.

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