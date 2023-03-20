ЗА ПІДТРИМКИ УВКБ ООН ТА КИЇВСЬКОЇ ОВА УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ QHOME ВИГОТОВЛЯЄ ТА ВСТАНОВЛЮЄ 100 БУДИНКІВ ДЛЯ СІМЕЙ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ДОМІВКУ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ. На Макарівщині вже заселяються родини у тимчасові житла

У Київській області на ділянках сімей, чиї будинки були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, встановлюють збірні будинки компанії QHome. Таке житло розраховане на проживання 4 осіб та оснащене всім необхідним. Проєкт реалізується Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з Київською обласною військовою адміністрацією.

У рамках проєкту буде встановлено 100 будиночків. Першу партію буде надано найбільш постраждалим від війни громадам Бучанського району. Одну з родин, для якої вже встановили такий будинок у селі Ніжиловичі Бучанського району, відвідали заступник голови Київської ОВА Микола Бойко та Представниця Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Будинок сім’ї був повністю зруйнований внаслідок авіаудару російських військ. З тих пір родина винаймала житло в іншому місці. Отримання збірного будинку – це можливість повернутися на свою землю та громаду і почати будувати своє життя заново.

«Наша головна ціль – повернути людей до рідних домівок. Такі збірні будинки дають змогу людям зайнятися відбудовою свого знищеного домогосподарства, проживаючи на своєму рідному подвір’ї. Для багатьох це дуже важливо – не втрачати зв’язок із місцем, де пройшло ціле життя. Вдячний представникам УВКБ ООН за постійну підтримку, допомогу та реалізацію цього важливого проєкту», – підкреслив Микола Бойко.

«З наших прямих консультацій з внутрішньо переміщеними особами та українцями, які були змушені шукати притулку за кордоном, ми знаємо, що наявність безпечного та теплого дому, куди можна повернутися, є одним із головних факторів сталого та гідного повернення. Тому ми працюємо з обласними адміністраціями, як-от Київська, щоб підтримати людей у ремонті будинків та пілотувати такі ініціативи, як спільний проект з QHome», – сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні. – «Особливо важливо, що ми працюємо над цим проєктом разом з українською компанією, яка наймає український персонал і робить внесок у місцеву економіку».

Збірні будинки виготовлені з міцних матеріалів та оснащені меблями українського виробництва. Після встановлення вони одразу готові до експлуатації. Площа становить 25 квадратних метрів, та розрахована на 4 особи. Будинок обладнаний усім необхідним, зокрема тут є піч на дровах, кондиціонер, холодильник, туалет і душ, кухнею. Крім того, він обладнаний меблями – ліжками, столом та стільцями.