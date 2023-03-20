У МЕЖАХ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ РЕЛОКАЦІЇ В КИЇВСЬКУ ОБЛАСТЬ ПЕРЕМІСТИЛИСЯ 68 ПІДПРИЄМСТВ

Попри наслідки окупації та активних бойових дій, Київщина стала одним із тих регіонів, де змогли розміститися релоковані підприємства з «гарячих точок» України.

Із початку повномасштабної війни до пристоличного регіону в межах урядової програми було релоковано 68 підприємств. За останні пів року ця кількість зросла в 4 рази. Частина з релокованих виробництв вже працює і розвивається. Про це повідомили в Департаменті економіки Київської обласної військової адміністрації.

Переміщення підприємств із небезпечних регіонів сприяє розвитку економіки, захисту діючих підприємств від руйнації, збереженню наявних робочих місць та забезпеченню населення можливістю працювати.

Крім того, щоб допомогти бізнесу в складні часи, є ряд урядових програм для зменшення відсотків на кредитування підприємницької діяльності.

Зокрема, діє державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Представники будь-якого бізнесу можуть отримати пільговий кредит.

Нагадуємо, з питань допомоги бізнесу необхідно звертатися до Департаменту економіки та цифровізації: biz@econkoda.gov.ua або Агенції регіонального розвитку Київської області: info@arrko.com.ua та за тел. +38 (050) 925-47-49.