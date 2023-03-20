Чим шкідливе спалювання сміття, трави та листя

Щороку восени та навесні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Люди впевнені, що так вони покращують врожайність. Однак це міф.

Закликаємо не спалювати сухостої з декількох причин:

Гине мікрофлора, що бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив за цих умов відновлюється аж через 5–6 років.

У процесі горіння середовище забруднюється шкідливими для органів дихання речовинами.

Випалювання трави НЕ прогріє ґрунт, НЕ збагатить його золою та НЕ сприятиме росту нової трави.

Маленький підпал може перерости в масштабну пожежу, спричинити руйнування та додати роботи працівникам ДСНС.

В умовах воєнного стану спалювати суху траву, рослинність – неприпустимо. Адже пожежі на деокупованих територіях та сірих зонах, де в траві можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, а на грунтових дорогах, які ведуть до місця загорання, можуть бути протитранспортні міни.

За порушення вимог законодавства громадяни несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

Звертаємося до мешканців Макарівської громади з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в умовах природного довкілля та не вчиняти протиправних дій, котрі можуть завдати чимало шкоди людям та довкіллю.

Макарівська селищна рада