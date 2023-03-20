20 березня – День весняного рівнодення

Для чого в день весняного рівнодення приносити в дім вербу та загадувати бажання в перші 12 днів

Коли день весняного рівнодення в 2023 році

Весняне рівнодення не має фіксованої дати – через різницю між календарним і астрономічним роком, і щорічно може зрушуватися на кілька годин. Але у високосний рік відбувається коригування, і рівнодення повертається на вихідну позицію. Залежно від року воно може бути 19, 20 або 21 березня.

У 2023 році день весняного рівнодення настає 20 березня, у понеділок, о 23:25 за київським часом. Сонце зійде точно на сході і зайде точно на заході, рівно 12 годин воно буде перебувати над горизонтом і 12 годин – під горизонтом. Також, починаючи з дня весняного рівнодення, поміняються пори року на півкулях: в Південному настане астрономічна осінь, а в Північному – астрономічна весна, яка продовжиться до дня літнього сонцестояння. Світловий день з цього момент почне збільшуватися, а ніч – зменшуватися.

Якщо стати на лінії екватора в день рівнодення, можна побачити сонце прямо над головою.

Тільки двічі на рік Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Це явище спостерігається в дні весняного і осіннього рівнодення. У день рівнодення центр Сонця можна спостерігати рівно 12 годин.

Важливою віхою зміни сезонів є день весняного рівнодення, астрономічний початок весни. Як відомо, навесні день збільшується, а ніч скорочується. І 20-21 березня наступає момент, коли тривалість дня і тривалість ночі стають рівними. Такий день називається днем весняного рівнодення.

Настання весни наші пращури вважали святом, з великим нетерпінням очікували її приходу (як і ми зараз!) і однаково урочисто відзначали його в різних частинах Європи та Азії. Язичницькі святкування приходу весни були сповнені важливим сакральним змістом перемоги світла над пітьмою, пробудження всього живого і початку нового життя. Стародавні єгиптяни звели Великого Сфінкса так, щоб він вказував прямо на сонце, що сходить під час весняного рівнодення.

Давайте порадіймо приходу весни і усміхнемося сонечку.

Що потрібно робити в день весняного рівнодення

Поради на день весняного рівнодення беруть свій початок з давніх часів. Отже, в цей день потрібно:

прибрати в домі й викинути мотлох;

принести вербу, яка розпустилася, і вимести нею з дому все старе і негативне;

легенько відшмагати вербою хвору людину – щоб одужала, і здорову – щоб не хворіла;

залишити кілька гілочок верби в домі – щоб захистити його і домочадців від нечистої сили, а також смутку і печалі;

помиритися з тим, з ким були в сварці;

закоханим потрібно обов’язково побачитися в цей день й побути разом, щоб почуття довго не згасали.

Також в цей день потрібно загадувати бажання, бажання на любов матимуть особливу силу.

Що не можна робити в день весняного рівнодення

Є й певні заборони для цього дня:

не можна злитися і сваритися;

не можна залишати бруд і безлад в домі;

не можна відкладати гроші на чорний день;

не можна садити вербу – накличете великі неприємності.

Також в цей день не радять лягати спати занадто пізно, інакше біди не оминути.