НА КИЇВЩИНІ РОЗГОРНУТО 88 КОМПАКТНИХ МІСЦЬ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

У Київській області функціонує 88 місць компактного проживання для розселення внутрішньо переміщених осіб. Із них 16 – це модульні містечка. Вони розташовані в населених пунктах Бучанського, Обухівського, Броварського та Вишгородського районів. Про це розповів під час засідання колегії директор Департаменту соціального захисту населення Київської ОВА Ігор Мещан.

Він зазначив, що місця компактного проживання переважно облаштовані в установах соціального захисту населення, школах, дитячих садках, базах відпочинку та дитячих оздоровчих таборах як комунальної, так і приватної форми власності. Це дає змогу одночасно розмістити понад 7500 людей, які змушені були покинути власні домівки.

Крім того, мешканці Київщини продовжують надавати житло тим, хто цього потребує, за Урядовою соціальною програмою «Прихисток». Так, за період воєнного стану за умовами цієї програми приватні домогосподарства області розмістили в себе понад 103 тисячі вимушених переселенців.

Усі жителі Київщини, які надають прихисток для ВПО, отримують компенсацію за житлово-комунальні послуги. Упорядковано це Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 №333 Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану.

Загалом Київська область від початку повномасштабної війни прийняла понад 330 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше людей приїхало з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей.