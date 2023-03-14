Сьогодні у ФАПі села Королівка проводять безкоштовний медичний огляд

Мобільна медична бригада, під егідою Товариства Червоного Хреста України, проводитиме безкоштовний медичний огляд мешканців нашої громади та при необхідності надаватиме препарати для лікування відповідно до показів після огляду.

З 10:00 год. лікарі чекатимуть на пацієнтів згідно з графіком. При зверненні кожен отримає консультацію, а за потреби направлення до лікарів загальної практики сімейної медицини.

13.03.2023 ФАП с. Королівка;

14.03.2023 ФАП с. Маковище;

15.03.2023 ФАП с. Наливайківка;

16.03.2023 ФАП с. Юрів;

17.03.2023 Калинівка МАЗПСМ;

20.03.2023 ФАП с. Мар’янівка;

21.03.2023 ФАП с. Небелиця;

22.03.2023 ФАП с. Комарівка;

23.03.2023 ФАП с. Пашківка;

24.03.2023 ФАП с. Северинівка;

27.03.2023 ФАП с. Таврія;

28.03.2023 ФАП с. Рожів;

29.03.2023 ФП с. Березівка;

30.03.2023 ФАП с. Колонщина;

31.03.2023 Калинівська МАЗПСМ.

Скористайтеся наданою можливістю та попіклуйтеся про своє здоров’я!