Шукаємо громади для участі в проєкті: допоможемо залучити жителів та жительок до планування відновлення та розвитку

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році значно збільшило кількість викликів, які стоять перед територіальними громадами і органами місцевого самоврядування. Вирішення багатьох із них потребує залучення та активної участі жителів і жительок. Врахування потреб різних людей і різних соціальних груп допомагає краще проаналізувати проблему і вибрати оптимальне рішення, знайти ресурси й партнерів, зокрема, залучити грантові кошти, і врешті досягнути успіху.

Про проєкт

У межах проєкту «Не залишити нікого осторонь: громадська участь для планування відновлення громад» аналітичний центр Cedos пропонує 10 територіальним громадам допомогу з учасницького планування відновлення і розвитку та пошуку рішень для актуальних викликів.

Мета проєкту — посилити спроможність громад залучати жителів і жительок до процесів відновлення для подолання наслідків війни та викликів, які вона спричинила. Проєкт здійснюється за підтримки Європейського Союзу і його держав-членів: Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії через Програму «U-LEAD з Європою».

Що отримає громада?

У межах проєкту з відібраними громадами працюватиме команда експертів і експерток у сфері залучення жителів та жительок, проведення досліджень, просторового та стратегічного розвитку, роботи зі спадщиною, освіти, соціального захисту, житла та міського планування.

Проєкт передбачає спільну роботу експертів та експерток з громадами над наступними кроками:

проведення оцінки потреб громади у залученні жителів і жительок до реалізації конкретного проєкту (програми, стратегії), над якими громада працює або планує працювати;

громади у залученні жителів і жительок до реалізації конкретного проєкту (програми, стратегії), над якими громада працює або планує працювати; визначення ключових викликів та обмежень , пов’язаних із залученням жителів і жительок;

, пов’язаних із залученням жителів і жительок; розробка плану залучення жителів і жительок та інших зацікавлених сторін до розробки та впровадження проєкту (програми, стратегії);

жителів і жительок та інших зацікавлених сторін до розробки та впровадження проєкту (програми, стратегії); проведення однієї події з залучення жителів і жительок.

Крім цього, експертки й експерти нададуть короткі рекомендації щодо налагодження процесу участі та залучення жителів і жительок у громаді.

Хто може взяти участь?

Заявки приймаються від органів місцевого самоврядування.

Запрошуємо подавати заявки громади, які:

планують розробити програму відновлення й хочуть зрозуміти, кого, як і коли залучити до її створення;

мають ідею проєкту (програми, стратегії) і хочуть врахувати думку жителів і жительок, але не знають, як спланувати й організувати їхнє залучення;

мають проєкт (програму, стратегію) і планують залучити жителів і жительок до його обговорення (зокрема, через запит активістської спільноти), і тому хочуть розібратися у тому, як це зробити й уникнути конфліктів у майбутньому.

З відібраними громадами аналітичний центр Cedos підпише меморандум про співпрацю.

При відборі громад ми будемо враховувати такі критерії, як мотивація взяти участь у проєкті, розуміння конкретних потреб, спроможність отримати допомогу та наявність відповідальної особи, зацікавленої у посиленні залучення жителів і жительок до розвитку громади. Крім цього, ми будемо прагнути до представленості різних громад за типом, географічним розташуванням, розміром, роком створення та проблемами, з якими вони стикаються.

Як взяти участь?

Щоби подати заявку на участь вашої громади у проєкті, будь ласка, заповніть анкету: forms.gle/CDtW9Tfa768qNp9A9.

Коли?

Заявки на участь в проєкті приймаються до 23:59 20 березня 2023 року.

Неповні заявки будуть відфільтровані на етапі технічного відбору. Для уточнення інформації ми запросимо громади, що увійдуть до короткого списку, на розмову у форматі відеодзвінка. Результати відбору будуть оголошені у квітні 2023 року.

Основна робота з громадами в рамках проєкту буде відбуватися впродовж 2023 року.

Запитання щодо процесу подання заявки, відбору громад або проєкту загалом просимо надсилати на адресу info@cedos.org.ua.