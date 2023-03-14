Порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців в період дії воєнного стану: коротко про головне

Воєнні питання та питання, пов’язані із військовослужбовцями зараз у топі запитуваних. Одне із таких стосується внесення змін до порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців у період дії воєнного стану про це піде мова далі:

Чим врегульовано?