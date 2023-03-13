Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) розпочинає другий етап реєстрації на отримання гуманітарної грошової допомоги для осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні.

Реєстрація триватиме до 20 березня 2023 року.

Кому надається перевага в призначенні допомоги?

Найвразливішим категоріям з-поміж зареєстрованих у програмі.

До вразливих категорій населення належать внутрішньо переміщені особи та населення, яке постраждало внаслідок бойових дій.

Яка сума виплати?

Сума допомоги становить 2220 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців, але не більше як на п’ять осіб.

Як здійснюється виплата допомоги?

Виплату допомоги буде можливо отримати двома способами:

• на банківський рахунок основного одержувача домогосподарства на всіх членів родини. Рахунок має бути у форматі IBAN та бути приватним (пенсійні картки та картки ЄПідтримка не підходять для проведення виплати);

• через онлайн-платформу MoneyGram (отримання у відділеннях агента MoneyGram у Вашому населеному пункті).

Як отримати фінансову допомогу?

• для того, щоб зареєструватися, необхідно мати у своєму смартфоні один із месенджерів WhatsApp або Viber;

• додати до Ваших контактів номер 0 800 609 844 (для WhatsApp) та відправити на нього повідомлення з текстом «Привіт»;

• для реєстрації через Viber, треба буде відскакувати QR-код, який розміщений на картинці;

• після цього у своєму діалоговому вікні ви отримаєте повідомлення з інструкціями, яких необхідно дотримуватися для успішної реєстрації;

• з Вами зв’яжуться у WhatsApp або за номером телефону.

• якщо Ви використовували Viber для реєстрації – сконтактують з Вами через СМС повідомлення.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за номером «гарячої» лінії NRC 0 800 302 007 або напишіть на адресу електронної пошти ua.info@nrc.no.

З найбільш поширеними питаннями та відповідями можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3IGv2Z0