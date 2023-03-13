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МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ
МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ

Актуальні вакансії на Макарівщині

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7 288,00 грн
ФІЛІЯ «МАКАРІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОМПАНІЇ
«ІНТЕРБІЗНЕС», вантажник
Навантажувати, перевозити, переноситиі розвантажувати внутрішньо-складський вантаж. Здійснвати доставку товару ло транспортного засобу. Важке фізичне навантаження.


9913.00 грн
КП «МАКАРІВ ВУЖКГ», водій автотранспортних засобів
Керувати атомобілями всіх типів та марок, уміння працювати із спеціальним (асенізаційним) обладнанням автомобіля; усувати дрібні експлуатаційні несправності, що виникають під час роботи автомобіля і не потребують розбирання автомобіля, забезпечувати високопродуктивне та економічне використання автомобіля.


9 470,00 грн
ТОВ «СЛОВ’ЯНИ», водій
автотранспортних засобів
Забезпечує професійне водіння автомобіля, для безпеки життя та здоров’я працівників товариства при їх перевезенні вранці та ввечері до місця роботи. Виконання внутрішньо -господарських завдань безпосереднього керівника. Наявність водійського посвідчення категорії В,С,


8 500,00 грн
ТОВ «БОБРИ-2», охоронник Охорона території підприємства.


6700,00 грн
ТОВ «УКР ЕКО-ХЛІБ», прибиральник виробничих приміщень
Робоче місце для осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку.Прибирання офісних та виробничих приміщень: коридорів, санвузлів; підмітати і мити вручну підлогу.


12500,00 грн
ТОВ «СКАНІЯ УКРАЇНА», слюсар-механік електромеханічних приладів та систем
Робоче місце для осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку.Самостійно виконувати прості роботи з ремонту та технічному обслуговуванню вантажних автомобілів.


6900,00 грн
ТОВ «АГТ ПЛЮС», укладальник-пакувальник
Робоче місце для осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку. Якісно та своєчасно упаковувати продукцію. Сканувати початок та закінчення операції. Повідомляти клієнта про готовність замовлення.

Контактний телефон Макарівської районної філії КОЦЗ (04578)5-24-39 Людмила Григорівна

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