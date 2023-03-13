Актуальні вакансії на Макарівщині

• 7 288,00 грн

ФІЛІЯ «МАКАРІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОМПАНІЇ

«ІНТЕРБІЗНЕС», вантажник

Навантажувати, перевозити, переноситиі розвантажувати внутрішньо-складський вантаж. Здійснвати доставку товару ло транспортного засобу. Важке фізичне навантаження.



• 9913.00 грн

КП «МАКАРІВ ВУЖКГ», водій автотранспортних засобів

Керувати атомобілями всіх типів та марок, уміння працювати із спеціальним (асенізаційним) обладнанням автомобіля; усувати дрібні експлуатаційні несправності, що виникають під час роботи автомобіля і не потребують розбирання автомобіля, забезпечувати високопродуктивне та економічне використання автомобіля.



• 9 470,00 грн

ТОВ «СЛОВ’ЯНИ», водій

автотранспортних засобів

Забезпечує професійне водіння автомобіля, для безпеки життя та здоров’я працівників товариства при їх перевезенні вранці та ввечері до місця роботи. Виконання внутрішньо -господарських завдань безпосереднього керівника. Наявність водійського посвідчення категорії В,С,



• 8 500,00 грн

ТОВ «БОБРИ-2», охоронник Охорона території підприємства.



• 6700,00 грн

ТОВ «УКР ЕКО-ХЛІБ», прибиральник виробничих приміщень

Робоче місце для осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку.Прибирання офісних та виробничих приміщень: коридорів, санвузлів; підмітати і мити вручну підлогу.



• 12500,00 грн

ТОВ «СКАНІЯ УКРАЇНА», слюсар-механік електромеханічних приладів та систем

Робоче місце для осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку.Самостійно виконувати прості роботи з ремонту та технічному обслуговуванню вантажних автомобілів.



• 6900,00 грн

ТОВ «АГТ ПЛЮС», укладальник-пакувальник

Робоче місце для осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку. Якісно та своєчасно упаковувати продукцію. Сканувати початок та закінчення операції. Повідомляти клієнта про готовність замовлення.

Контактний телефон Макарівської районної філії КОЦЗ (04578)5-24-39 Людмила Григорівна