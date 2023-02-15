В Україні триває запис до 8 бригад «Гвардії наступу»: «Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій», «Азов». Вони мають зміцнити українські сили під час майбутнього наступу та звільненні територій від ворога.

Їх сформували при Міністерстві внутрішніх справ України. Це бригади Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

Кожна бригада формується із залученням чинних військовослужбовців/поліцейських, які мають досвід у боях із 2014 року.

Долучаючись до «Гвардії Наступу», новобранці стають частиною однієї з бригад на вибір, відповідно до своїх поглядів.

Вони отримають:

• Стабільну високу оплату з додатковими винагородами

• Безоплатну меддопомогу, страхування та інші соціальні гарантії

• Досвід та професію. Новобранців навчатимуть висококваліфіковані інструктори.

Як долучитися до

«Гвардії наступу»?

• Зверніться до одного зі ЦНАПів або заповніть анкету на сайті storm.mvs.gov.ua

• Оберіть бригаду, до якої хочете долучитись

• Надайте необхідний перелік документів

• Пройдіть тестування та готуйтеся захищати Україну.

Нагадаємо, у Київській області

стати до лав «Гвардії наступу»

можна в наступних ЦНАПах:

м. Біла Церква, вул. Леваневського, 34

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72

м. Бровари, вул. Героїв України, 18

м. Буча, вул. Енергетиків, 12

м. Вишневе, вул. Чорновола, 50А

м. Вишгород, пл. Шевченка, 1

м. Обухів, вул. Каштанова, 13

м. Фастів, пл. Перемоги, 1.

Орієнтовний перелік документів, необхідних для вступу в бригади:

• Паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, документи про освіту

• Трудова книжка, військовий квиток, посвідчення про приписку до призовної дільниці

• Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»

• Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см

Окрім цього, додаткову консультацію щодо вступу до бригад можна отримати за номером телефону: 0 800 10 00 20.