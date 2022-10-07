Макарівщина допомагає ЗСУ

В селі Пашківка, що на Макарівщині мешканці кожні дві неділі відправляють гуманітарну допомогу для ЗСУ. На домашні смаколики з Макарівщини захисники чекають у різних куточках України, а особливо на самій лінії фронту…де на «польових» кухнях важче організувати повноцінне, але таке потрібне харчування.

Жінку, яка в Пашківці організовує збір продуктів харчування та подальше приготування домашніх страв для військових, звати Лариса Гомон. У розмові вона розповіла, що волонтерити із своєю сестрою вона почала ще на початку березня 2022 року. У них все почалося з молока! Тоді багато молодих сімей, щоб врятувати своїх дітей від війни, виїхали з села. Але не мали можливості вивезти свою худобу. Жінки годували корів та доїли їх. Молоко розвозили по селу для дітей та стареньких. Готували їжу для військових підрозділів, які захищали Макарівщину. Коли окупантів вигнали з Київщини, вони почали думати, як можуть бути корисними військовим.

Лариса Гомон



Друг їх сім’ї Олександр Попов, що мешкає в Житомирі з перших неділь повномасштабного вторгнення, займався евакуацією людей з «гарячих» точок, також розвозив гуманітарну допомогу для потребуючих. На Житомирщині на той час проходили навчання військових і Олександр дізнався, що бракує продуктів харчування та звичайної домашньої їжі. Тоді у нього і виникла ідея – допомагати. Він купував продукти за власні кошти, згодом до цієї роботи почали долучатись друзі, знайомі. Було організовано збір продуктів харчування і в Чуднівському районі Житомирської області жінки почали сотнями ліпити вареники, їх передавали на фронт!



Коли Олександр запропонував Ларисі долучитись до цієї доброї справи, жінка відразу погодилась і робота закипіла.

Дуже багато мешканців села Пашківки почали зносити до Лариси додому городину, консервацію, крупи, готові страви тривалого зберігання. Старенькі бабусі несли ящиками огірки, помідори, картоплю, кабачки, цибулю, яблука… зі сльозами на очах: «Це нашим дітям, які захищають Україну». До збору продуктів та приготування страв долучились і мешканці навколишніх сіл. Мешканка села Фасова, Тетяна Волова організувала приготування найсмачніших страв для військових. Усе це добро жінки передають Олександру, а він уже передає військовим.

У телефонній розмові Олександр розповів, що спочатку не думав, що так багато людей матимуть бажання допомагати. Зараз кожні дві неділі машини з продуктами харчування з Макарівщини відправляються у різні військові частини, тимчасові перебування військових на фронті.

«Машина запущена і ми будемо «крутити кермо» аж до самої Перемоги. А потім накриємо пишний український стіл, де місце знайдеться кожному, хто на різних фронтах захищав мир в Україні. Військових частин, кому ми допомагаємо дуже багато і коли отримуєш відеоповідомлення, де військові дякують за домашню їжу, а бабця з Людвинівки, якій 78 років, несе в руках 2 ящика картоплі, щоб хлопці скуштували домашньої з її городу, а жінки організували збір трав для лікувальних чаїв, щоб хлопцям на фронті було легше протистояти різним хворобам, то розумієш, те, чим ми займаємось потрібне людям, як на фронті, так і в тилу», – розповідає Олександр.

Зараз волонтери організовують збір та доставку гуманітарної допомоги в деокуповані населені пункти Харківської області. Нехай Господь береже цих добрих людей, а в Україні неодмінно настане мир. У своєму селищі чи селі ви також можете стати частинкою нашої спільної Перемоги над ворогом. Подивіться довкола, можливо комусь потрібна ваша допомога! Долучайтесь до добрих справ!