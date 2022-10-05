Як протистояти інформаційній війні?

Через значні невдачі на фронті, росія все більше розпалює інформаційну війну в українському суспільстві. З метою поширення паніки серед мирного населення створюються безліч викидів у інформаційний простір. Як правило, ця інформація не відповідає дійсності або є досить викривленою. Такі повідомлення потрібно навчитись не пропускати через себе, відфільтровувати їх серед стрімкого інформаційного потоку і протистояти їм на особистісному рівні. Це має бути перемогою кожного у інформаційній війні, яка не менш страшніша за збройний конфлікт і несе велику загрозу життю і здоров’ю українців. Давайте розберемось, що ж таке «інформаційна війна» та як навчитись у ній боротись.

За інформацією Вікіпедії поняття “Інформаці́йна війна́” (англ. information warfare) — ви́кладення інформації у спосіб, який формує у суспільстві чи групі людей потрібну точку зору, громадську думку, хід взаємодоповнюючих логічних думок, вичерпну систему поглядів щодо окремих питань на користь організатора інформаційної пропаганди. Як наслідок, відбувається усвідомлення окремих фактів чи подій у потрібному для маніпулятора світлі, формування потрібного світогляду чи життєвої позиції стосовно питань, у яких раніше були протиріччя чи нерозуміння. У випадку відсутності протиріч і наявної сталої системи поглядів, завданням інформаційної війни є породження сумнівів, насівання протиріч та домислів в існуючі переконання. Розвиток людини влаштований так, що людина завжди шукає відповіді про турбуючі її питання, спірні питання, що є невід’ємною рисою безперервних процесів пізнання. У молодому віці, у мало освічених прошарках суспільства, ввиду м’якої несформованої свідомості та прогалин у знаннях, завданням інформаційної війни є їх закриття потрібною, надзвичайно легкою для засвоєння та логічною на перший погляд інформацією. Відповідно, із зростанням обізнаності зменшується вразливість, у такому випадку, інформаційна війна потребує більш складного підходу для породження сумнівів, використовує численні техніки перекручування інформації, наприклад, подання неправди з логічними доказами правдивості цих фактів, фальсифікованими дослідженнями та доказами у які жертва гіпотетично має повірити і прийняти їх як свої переконання.

Інформаційна війна можлива через природну потребу навіть дорослого організму у новій інформації (для закриття прогалин у знаннях, спростуванні чи підтвердженні породжених сумнівів, перевірці та детальному вивченні нових суперечливих фактів), тому, інформаційна вразливість притаманна всім суспільним прошаркам, освіченість суспільства лише визначає, наскільки вичерпною та розгорнутою має бути подана альтернативна інформація щоб здаватись правдивою. Для мінімізації критичного ставлення до нових фактів обов’язковою умовою для початку інформаційної війни є встановлення довіри до альтернативного джерела інформації, подача його як авторитетного, науково підтвердженого тощо.

АрміяInform пропонує кілька загальних та 10 практичних порад, які можуть убезпечити вас та ваших близьких і оточення від інформаційних загроз з боку противника.

Заздалегідь упевніться:

що маєте доступ до інформації з офіційних каналів державних органів, а також теле- і радіоканалів Суспільного мовлення;

що в разі необхідності зможете підтримувати зв’язок зі своїми близькими.

Задумайтеся, хто і з якою метою поширює інформацію:

чи є ця інформація на офіційних ресурсах держави;

для чого ця інформація з’явилася саме зараз;

це думка чи факт;

чи повідомляють про це інші джерела.

Дотримуйтеся 10 порад