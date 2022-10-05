Учасники гурту “Скрябін” та волонтери допомагають мешканцям Андріївки

Вже не вперше ці добрі люди організовують допомогу для постраждалих від російської орди мешканців Андріївки. Нещодавно, вони знову відвідали Макарівщину. Про візит у Андріївку виклали інформацію на своїй офіційній сторінці у Фейсбук:

“Були в Андріївці, передали від вас гостинці. Люди вдячні! Обіймали, як рідних). Олі завезли очікувану пралку, для Кіри ліжко і нові книжки про динозаврів, Ані планшет і лєго, а Насті вєлік, її старшому брату комп. А малому Сашкові – гітару! Про Тетяну, що поховала чоловіка, від нас дізнались інші добрі люди і захотіли їй допомогти особисто. Тож, Таня тепер під опікою. Також, в п’яти будинках добрі люди засклили вікна! Це дяка вам, що перепощуєте наші пости і про потреби Андріївки взнає більше людейА ще ми передали від вас п’ять обігрівачів, два робочих столи і багато іншого. Ледь встигли за день. Додому вже їхали, по темноті. Із відчуттям вдячності вам!І з обірваним серцем – через нові почуті історії і розуміння неосяжності трагедій, але й з впертою впевненістю діяти далі.

Тож, все ще шукаємо:

Електрообігрівачі!

Холодильник, пралку, електроплиту (для облаштування кухні в модульних будинках)

Шафу, комод (складність в транспортуванні)

Велосипед дівчинці 10 років

Велосипед хлопчику на 2 роки

Якщо маєте гаджет (планшет/ноутбук), що давно не в користуванні, але робочий – будемо дуже вдячні! Вікна (з рамами), які можна вмонтувати замість побитих. Одна із сімей шукає де купити Жигулі 4 універсал, куплять самі за доступну ціну. На наступну поїздку розбиваємо банку на придбання обігрівачів.

Допомогти зігрітися мешканцям Андріївки може кожен, переходьте за посиланням і кидайте в банку.

Наступного тижня розбиваємо банку! Зігріємо Андріївку! зі світу по ниточціhttps://send.monobank.ua/jar/2sKne6LcZQ

Хлопці з гурту вже дали не один благодійний концерт у великих містах України, де замість квитка глядачі приносять із собою обігрівач або електроплитку для мешканців Андріївки.