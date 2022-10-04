З 1 жовтня збільшилася вдвічі компенсації від держави за програмою «Прихисток» для тих, хто розмістив у себе переселенців. Подвоєння виплат проводиться автоматично для всіх учасників програми

В Україні тільки зареєстрованих ВПО 4 479 798 людей, зних 1 063 489 дітей.

Програма Прихисток – одна з ключових складових забезпечення житлом ВПО.

Трохи більше півмільйона людей скористалися цією програмою. Влітку це максимально 450 грн на місяць на особу, яку безкоштовно взяли до себе додому люди. Але разом з наближенням зими наближається зовсім інший чек на комунальні послуги, особливо на опалення. Тому був такий потужний заклик на збільшення компенсації.

Подвоєння виплат автоматично задіяно на всіх учасників програми Прихисток. Навіть розширили — вже неповнолітні можуть отримувати такі компенсації. Головне, що це є власник житла.

Що треба зробити, щоб взяти участь у програмі?



Для того, аби взяти участь у програмі, особа, яка бажає тимчасово надати прихисток внутрішньо переміщеним особам, може звернутись до місцевої влади або самостійно розмістити на веб-ресурсі «Прихисток» інформацію про наявне жиле приміщення. Але це не обов’язково, якщо людина, наприклад, не має можливості з будь-яких на те причин. Не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня після розміщення переміщених осіб в житловому приміщенні, необхідно в довільній формі скласти заяву, у якій зазначити прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та подати її до органу місцевого самоврядування. Це можна зробити особисто, прийшовши до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідної військової адміністрації або відправити документи на їх офіційну електронну адресу

Особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зобов’язані також в день припинення їх розміщення або зміни їх кількості подати за обраним вище способом в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні, з зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому жилому приміщенні.