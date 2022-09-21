Де не буде світла на Макарівщині через ремонтні роботи

Компанія «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» повідомила про заплановані відключення електропостачання пов’язані з ремонтними роботами в населених пунктах Макарівської громади:21 вересня 2022 року(з 09:00 до 18:00)с. Макарівська Буда: вул. Шевченка, 1 Травня, Гагаріна, Травнева, Партизанська;с. Новомирівка: вул. Мирна;с. Соболівка: вул. Лісна, Лісова, Дачна;с. Кодра-торф: вул. Партизанська;смт Макарів: вул. Димитрія Ростовського;смт Кодра: вул. Ковпака;с. Копилів: вул. Заводська;с. Рожів: вул. Дружби.22 вересня 2022 року(з 09:00 до 12:00)с. Мотижин: вул. Довга, Польова, Домашенкова, Шевченка.22 вересня 2022 року(з 09:00 до 18:00)с. Андріївка: вул. 1 Травня, Слобода, Шевченка;с. Макарівська Буда: вул. Шевченка, 1 Травня, Гагаріна, Травнева, Партизанська;с. Новомирівка: вул. Мирна;с. Соболівка: вул. Лісна, Лісова, Дачна;с. Кодра-торф: вул. Партизанська;смт Макарів: вул. Димитрія Ростовського;смт Кодра: вул. Ковпака;с. Копилів: вул. Заводська;с. Рожів: вул. Дружби.23 вересня 2022 року(з 09:00 до 18:00)с. Фасівочка: вул. Хутірська, Лугова, Володимирська, Шпортенка;с. Рожів: вул. Центральна;с. Макарівська Буда: вул. Шевченка, 1 Травня, Гагаріна, Травнева, Партизанська;с. Новомирівка: вул. Мирна;с. Соболівка: вул. Лісна, Лісова, Дачна;с. Кодра-торф: вул. Партизанська;смт Макарів: вул. Димитрія Ростовського;смт Кодра: вул. Ковпака;с. Копилів: вул. Заводська;с. Рожів: вул. Дружби.24 вересня 2022 року(з 09:00 до 17:00)с. Небелиця: вул. Миру, Шевченка, Молодіжна;с. Малий Карашин: вул. Окружна, Брусилівська;с. Великий Карашин: вул. Перемоги;с. Наливайківка: вул. Жовтнева, Центральна, Лісова, Шевченка;с. Копилів: вул. Ватутіна, Лісова, Шовковична, Перемоги;смт Макарів: вул. Щаслива.У цей період МОЖЛИВЕ відключення електроенергії на вулицях зазначених населених пунктів!