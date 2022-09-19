На Київщині вирує негода. Багато населених пунктів перебувають без світла

ДТЕК Київські регіональні електромережі нагадує правила безпеки:

– під час сильного вітру потрібно уникати знаходження біля ліній електропередачі;

– при виявленні обірваних ліній не підходити ближче ніж 8–12 метрів, ні в якому разі не торкатися оголених проводів та одразу повідомити про це компанію;

– якщо пропало світло, не намагайтеся здійснити ремонт самостійно. У випадку, коли світло зникло у квартирі або будинку, — зверніться до електрика, що обслуговує ваш будинок. Якщо немає світла на всій вулиці — зверніться до фахівців ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Про всі аварійні випадки на електромережах просимо повідомляти зручним для вас способом:

– чат-бот у Viber та Telegram;

– приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;

– кол-центр 38 (067/099/093)495 70 40, стаціонарний телефон (044)4590740;

– мобільний додаток «Мережі онлайн»(доступний в AppStore або Google Play Market);

– офіційний сайт компанії — кнопка «Повідомте нам про відсутність електроенергії»;

ДТЕК Мережі – основа і підтримка для нормального життя країни та українців. Ми не зупиняємо свою роботу та продовжуємо підтримувати надійність та якість електропостачання для мешканців, підприємств та установ Київщини.

За даними Укргідромедцентру на цьому тижні втримається дощова та прохолодна погода у Київській області.