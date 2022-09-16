Залежність дітей від гаджетів: що робити, якщо чадо не відлипає від телефону?

У сучасному світі у кожної людини є телефон, виняток становлять лише люди похилого віку і малі діти, інформує Ukr.Media.

Комусь гаджет потрібен лише для спілкування і вирішення робочих питань, проте все більше і більше людей впадають в залежність від соціальних мереж і мережевих ігор. На жаль, ця залежність не обійшла стороною і дітей. Як боротися з цією залежністю і чи потрібно?

Сучасні батьки дозволяють дитині тримати гаджети в руках з самого раннього віку. Дуже зручно, коли діти можуть відволіктися на мультик в телефоні, стрілялку або електронну розмальовку. Однак у дитини формується певна модель поведінки, поняття, що сидіти довго з телефоном в руках — норма і нічого страшного в цьому немає, адже самі батьки дозволяють «сидіти в телефоні». Педіатри стверджують, що щастя дитини полягає в створенні гармонійної атмосфери вдома, де мама і тато — врівноважені і спокійні. Здавалося б, дитина зайнята телефоном, ось він — час для відпочинку батьків. Але тут же педіатри говорять і про те, що читання книг з казками, розфарбовування паперових розмальовок, моделювання з пластиліну, створення всіляких виробів, пальчикові ігри надають більш позитивний ефект на розвиток дитини ніж наслідки від зависання в гаджетах.

Як відучити дитину від телефону

По-перше, не привчати її до гаджета з народження. Якщо цей пункт пропущений, то намагатися зводити до мінімуму час проведений з телефоном в руках, — більше грати разом в настільні ігри, читати або займатися захоплюючими вправами на розвиток дрібної моторики. Якщо маленькій дитині цікавіше з мамою і татом, вона неодмінно відкладе телефон.

Що стосується сучасних підлітків, батьки яких виступають проти проведення такої великої кількості часу в інтернеті, то вони, зазвичай, хочуть знайти майданчик для самовираження — «лайки» в соціальних мережах є тією самою мірою схвалення оточуючих. Не варто забувати і про те, що зараз соціальні мережі — це своєрідне середовище спілкування, випасти з якого означає вийти з основного кола спілкування однолітків. Можна було б сказати, що в «лайках» немає нічого страшного, та й світ змінився і основний потік спілкування відбувається в Інтернеті, якби не одне «але». В Інтернеті є контент, який може нашкодити психіці дитини. Батькам дуже складно відстежити, чим дитина займається в телефоні. Якщо і ще одне «але»: часто віртуальне життя витісняє реальне — дитина починає гірше вчитися, рідше гуляти на вулиці з друзями. Що ж робити? Головне правило — не забороняти. Як відомо, заборонений плід солодкий. Особливо для підлітків. Як не дивно, тут вихід тільки один, такий же як і у випадку з малюками: проводити з підлітком якомога більше часу, заохочувати його зустрічі з друзями, пропонувати цікаві ідеї для проведення часу, щиро цікавитися його життям, справами, планами, намагатися розділяти його інтереси і самому якомога менше сидіти в соціальних мережах.

Отже, чи вийде у батьків трохи відірвати дитину від гаджета, залежить тільки від самих батьків. Якщо поставити собі за мету і методично намагатися до неї йти, то все вийде. Потрібно не забувати, що діти дуже пластичні і з них можна ліпити все, що завгодно. Головне, ліпити з любов’ю.