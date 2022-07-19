В якому місці зберігати гроші можна і не можна: 5 небезпечних місць і поради езотериків

Чи можна зберігати гроші в спальні і чому «заначка» може стати причиною бідності – дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Досвідчені езотерики і парапсихологи кажуть, що з грошима потрібно поводитися обережно – вони несуть в собі потужну енергетику. Якщо «смітити» грошима або, навпаки, занадто економити, то є ризик перекрити грошовий потік і позбавити себе шансу на фінансове благополуччя.

УНІАН розповість, у чому краще зберігати гроші, щоб вони примножувалися, а яких місць у будинку краще уникати.

Де в будинку не можна зберігати гроші – заборонені схованки

Якщо ви не довіряєте банкам і віддаєте перевагу збирати кошти у себе в житло, то обходьте стороною ці невдалі місця:

• скляні банки – купюри в такій посудині розташовуються хаотично, така ж історія буде і у вас в житті – бардак і плутанина;

• матрац – місце, де ви спите або відпочиваєте, передає енергетику грошей, а значить і вони будуть перебувати в стані спокою;

• схованка біля вхідних дверей – безліч протягів призведуть до того, що гроші буде «видувати» з сім’ї;

• книга – події в творі переносять енергетику на купюри, так що, єдиний допустимий варіант – це книга з позитивним сюжетом;

• тісні коробки і папки – недостатня кількість вільного простору призведе до закупорки енергії і гроші перестануть приходити в будинок.

Езотерики категорично не рекомендують перев’язувати купюри гумками, складати їх удвічі або набивати ними гаманці. Кожна банкнота повинна лежати вільно – в схованці або портмоне – щоб енергообмін із Всесвітом відбувався без перешкод.

Як і де зберігати гроші вдома, щоб вони примножувалися

Для поліпшення фінансової ситуації недостатньо просто уникнути невдалих схованок. Потрібно правильно поводитися з грошима в принципі, тоді вони почують ваші запити і будуть готові піти на контакт, притягаючи до вас матеріальне благополуччя.

Запам’ятайте кілька правил: