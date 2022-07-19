В якому місці зберігати гроші можна і не можна: 5 небезпечних місць і поради езотериків

Чи можна зберігати гроші в спальні і чому «заначка» може стати причиною бідності – дізнайтеся в матеріалі УНІАН.
Досвідчені езотерики і парапсихологи кажуть, що з грошима потрібно поводитися обережно – вони несуть в собі потужну енергетику. Якщо «смітити» грошима або, навпаки, занадто економити, то є ризик перекрити грошовий потік і позбавити себе шансу на фінансове благополуччя.
УНІАН розповість, у чому краще зберігати гроші, щоб вони примножувалися, а яких місць у будинку краще уникати.
Де в будинку не можна зберігати гроші – заборонені схованки
Якщо ви не довіряєте банкам і віддаєте перевагу збирати кошти у себе в житло, то обходьте стороною ці невдалі місця:
• скляні банки – купюри в такій посудині розташовуються хаотично, така ж історія буде і у вас в житті – бардак і плутанина;
• матрац – місце, де ви спите або відпочиваєте, передає енергетику грошей, а значить і вони будуть перебувати в стані спокою;
• схованка біля вхідних дверей – безліч протягів призведуть до того, що гроші буде «видувати» з сім’ї;
• книга – події в творі переносять енергетику на купюри, так що, єдиний допустимий варіант – це книга з позитивним сюжетом;
• тісні коробки і папки – недостатня кількість вільного простору призведе до закупорки енергії і гроші перестануть приходити в будинок.
Езотерики категорично не рекомендують перев’язувати купюри гумками, складати їх удвічі або набивати ними гаманці. Кожна банкнота повинна лежати вільно – в схованці або портмоне – щоб енергообмін із Всесвітом відбувався без перешкод.
Як і де зберігати гроші вдома, щоб вони примножувалися
Для поліпшення фінансової ситуації недостатньо просто уникнути невдалих схованок. Потрібно правильно поводитися з грошима в принципі, тоді вони почують ваші запити і будуть готові піти на контакт, притягаючи до вас матеріальне благополуччя.
Запам’ятайте кілька правил:
- складайте купюри в гаманець однаково – «лицем до лиця» і за спаданням номіналу;
- для зберігання грошей вдома придбайте красиву шкатулку або коробку – поставтеся до купюр з повагою;
- не поспішайте їх витрачати – навчиться фінансової грамотності і керуйте фінансами з розумом;
- заведіть собі талісман – іноземну банкноту або рідкісну монету, адже такі штучки теж впливають на матеріальний аспект;
- розташовуйте схованку в будинку поруч із землею або металевими предметами – так радять практики фен-шуй;
- не шкодуйте витрачених коштів – розлучайтеся з ними просто, адже до скупих людей фінанси приходять повільніше.
Важливим моментом є і дотримання правила «гроші повинні працювати». Налаштуйте цикл самостійно: міняйте старі купюри на нові, розмінюйте великі банкноти, витрачайте їх за потребою і оновлюйте «скарбничку». Постійно взаємодіючи з грошима, ви будете обмінюватися з ними енергією, і зможете більше заробити в майбутньому.