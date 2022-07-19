Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам згідно поданої заяви

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (із змінами) у тому разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням не менш, як 24 місяці страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію. Якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш, як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) за його заявою з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Коли пенсіонер, який продовжував працювати, набуває стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі (тобто не менше, як 35 років чоловік і 30 років – жінка), тоді за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

На бажання пенсіонера при перерахунку пенсії може бути врахована також заробітна плата за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. У цьому випадку перерахунок пенсії проводиться із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Доцільність перерахунку пенсії з урахуванням і стажу, і заробітної плати, одержаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, необхідно визначати в кожному конкретному випадку. Це обумовлено тим, що у разі перерахунку пенсії з урахуванням заробітної плати, одержаної після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, застосовуватиметься нова збільшена норма щодо страхового стажу для визначення мінімального розміру пенсії за віком. Збільшення пенсії на 1% розміру пенсії але не більш, як на 1% мінімального розміру пенсії за віком здійснюватиметься за кожний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам.

Для працюючих пенсіонерів виплати у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму перераховуються після звільнення з роботи. Зазначений вище порядок перерахунку пенсії не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Обчислення страхового стажу, що дає право на перерахунок пенсії, провадиться від наступного дня за днем, до якого включно обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.



Алла КОВАЛЬСЬКА,

начальник відділу обслуговування громадян № 12 (сервісний центр) управління обслуговування громадян ГУПФУ у Київській області