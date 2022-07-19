Митна вівчарка стала на заваді незаконному вивезенню бурштину

Схованку з кількома кілограмами бурштинукінологічна команда Київської митниці у складі інспекторки-кінологині Тетяни та бельгійської вівчарки Харді виявила у двох міжнародних посилках.Відправлення прямували з Дніпра до Канади.В кожній посилці знаходилося по одному портативному вініловому програвачу в розукомплектованому стані.Всередині програвачів і містилися схованки з необробленими камінними брилами різних відтінків коричневого кольору та унікального розміру (найбільша – 13,6х10,08х6,3см).

Загальна вага каміння в обох посилках склала біля 2 кг.Митники відправили виявлену знахідку на предмет належності її до цінного каміння.Фахівці-експерти підтвердили здогадку, що виявлене є дорогоцінним камінням органогенного утворення – бурштином (різновиду сукциніт), у стані сировини та частково обробленому стані.Оскільки, відповідно до Всесвітньої поштової конвенції, забороняється вкладати дорогоцінні камені у міжнародні поштові відправлення, бурштин загальною вагою біля 2 кг вилучено.Київською митницею складено два протоколи про порушення митних правил за ст. 473 та 483 Митного кодексу України.

Пресслужба Київської митниці