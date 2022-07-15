Як змінилися пенсії та соціальні виплати в Україні з 1 липня

В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум – це було закладено у держбюджеті на 2022 рік – а отже змінилися розмір соціальних виплат, зокрема аліментів та виплат на дитину. Крім того, цього місяця проіндексують пенсії деяким категоріям українців.

Прожитковий мінімум

З липня прожитковий мінімум в Україні зріс до 2 тисяч 508 грн на одну особу з розрахунку на місяць. Для основних соціальних та демографічних груп населення він тепер складає:

дітей віком до 6 років – 2 тис. 201 грн

дітей віком від 6 до 18 років – 2 тис. 744 грн

працездатних осіб – 2 тис. 600 грн

осіб, які втратили працездатність, – 2 тис. 027 грн

Допомога з безробіття

Згідно із законом, допомога з безробіття не може перевищувати чотириразового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На час дії воєнного стану, який в Україні продовжено до кінця серпня, діють додаткові обмеження: максимальний розмір виплат не може перевищувати 150% мінімальної зарплати на 1 січня. Це прописано у законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії військового стану».

Таким чином цього року максимальний розмір допомоги становить 9 тис. 750 грн.

Виплати на дитину

Допомога при народженні дитини в Україні, як і раніше, становить 41 тисячу 280 грн. Відразу виплачують 10 тис. 320 грн, потім щомісяця – 860 грн. Грошовий еквівалент «пакету малюка» з 1 липня становить 6 тис. 603 грн.

Допомога одиноким матерям

становитиме:

на дітей віком до 6 років – 2 тис. 201 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – 2 тис. 744 грн;

на дітей віком від 18 до 23 років – 2 тис. 600 грн.

Допомога на дітей, над якими

встановлено опіку чи

піклування складе:

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування складе: на дітей віком до 6 років – 5 тис. 502,50 грн (7 тис. 703,50 грн для дітей з інвалідністю);

на дітей віком від 6 до 18 років – 6 тис. 860 грн (9 тис. 604 грн для дітей з інвалідністю).

Також зросте розмір виплат

на дитину з тяжким захворюванням (аналогічний розмір допомоги особі,

яка доглядає хвору дитину):

на дітей віком до 6 років – до 4 тис. 402 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – до 5 тис. 488 грн.

Аліменти

Мінімально гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З 1 липня він складає:

Аліменти Мінімально гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З 1 липня він складає: для дітей віком до 6 років – 1100,5 грн

для дітей віком від 6 до 18 років – 1372 грн

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину.

Як з липня зміниться

розмір пенсій

У Міністерстві фінансів запевнили, що попри війну держава продовжуватиме виплачувати та індексувати пенсії.

Так, мінімальна пенсія в Україні з 1 липня збільшиться на 93 грн і становитиме 2 тис. 027 грн. Максимальна пенсія становитиме 20 тис. 270 грн.

Також, за даними Пенсійного фонду,

зростуть:

мінімальна пенсія шахтарям – до 6 тис. 81 грн (на 279 грн);

мінімальна пенсія у разі втрати годувальника сім’ям військових – до 4 тис. 54 грн (на 186 грн).

Збільшиться також мінімальна

пенсія для людей з інвалідністю

внаслідок війни:

для І групи – до 13 тис. 175,5 грн;

для ІІ групи – до 10 тис. 641,75 грн;

для ІІІ групи – до 7 тис. 297,2 грн.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли, коли і для кого цього року буде перерахунок пенсій.

Слово і Діло