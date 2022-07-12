Готуємося до нового опалювального сезону. Як можна придбати дрова в Макарівському лісовому господарстві

Влада пророкує для України складну зиму в аспекті енергетичних ресурсів через затяжну війну та економічну ситуацію в країні. Це не тільки Україна має такий прогноз, за словами експертів у енергетичній галузі, країни Європи також відчують, як потрібно буде суттєво економити, а то і взагалі відмовитись від використання газу. Тим паче, у Євросоюзі гостро стоїть питання абсолюної відмови від експорту російського газу.

Більшіть із нас українців, не дивлячись на війну, яка так довго (за сучасними критеріями) нищить наш дім – Україну, готуються до цієї «найхолоднішої» зими в Європі.

Редакція нашого видання пропонує разом готуватись до опалювального сезону, та зробити так, щоб у наших домівках Макарівщини було тепло і затишно, незважаючи на мінус за вікном. Будемо шукати, як можна зігріти свою оселю, при цьому заощадити гроші і тепло. Запитуємо думки експертів, професіоналів, дізнаємось ціни на альтернативні джерела опалення і будемо ділитись корисною інформацією з нашими читачами

Все частіше приватні будинки оснащуються кількома джерелами теплопостачання, при цьому обираються нові енергоефективні варіанти: конденсаційний котел, паливний камін, дров’яний, пелетний котел, тепловий насос, інфрачервоні панелі або сонячні колектори. Це дійсно інноваційні системи, які не тільки використовують та генерують альтернативні джерела опалення, але і є, без заперечень, системами опалення майбутнього. На сьогодні, одним із доступних та звичних із джерел опалення житлових будинків для нас українців є дрова.

Навіть за наявності газопостачання, багато дбайливих господарів воліють мати дров’яні котли в якості резервного джерела живлення. Таке дров’яне опалення набагато дешевше. Для безперебійної роботи газового котла потрібна електроенергія, тоді як твердопаливне обладнання практично завжди незалежне. У цьому ми, на жаль, мали змогу переконатись, коли населені пункти Макарівщини опинились під окупацією ворога в кінці лютого і весь березень місяць 2022 року. У ті страшні морозні дні, не дали людям замерзнути в домівках саме використання твердопаливних котлів на дровах та пічного опалення.

В умовах війни, це надзвичайно важливий і вирішальний фактор – автономність. Ну і звісно доступність.

Коментар від директора державного підприємства «Макарівське лісове господарство» Віталія Смоліна

Державне підприємство «Макарівське лісове господарство» реалізує лісопродукцію для населення, підприємств, установ та організацій. Громадяни, яким дрова потрібні для власних потреб, можуть звертатися у лісгосп і ми готові продати дров’яну деревину в установленому порядку за встановленими відпускними цінами.

Дорученням Державного агентства лісових ресурсів України №10-05/8151-21 від 05.10.2021 р. зобов’язано лісгоспи проводити відпуск дров’яної деревини для населення в обсязі не більше як 15 куб.м на одну фізичну особу на рік.

У Макарівському лісовому господарстві встановлено певний порядок реалізації лісоматеріалів круглих та дров паливних для населення.

Для виписки наряду на лісопродукцію покупцеві при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний податковий номер, для оформлення товарно-транспортної накладної на відпуск дров, потрібно вносити в систему електронного обліку деревини.

Після отримання рахунку, де вказані всі реквізити підприємства, вартість лісопродукції можна оплатити в будь-якому відділенні банку . Послуги доставки лісгосп зараз, на жаль, не надає. Майже всі службові автомобілі наше підприємство передало у користування для потреб ЗСУ та ТРО. Тому про доставку дров до вас додому, варто буде подбати заздалегідь!

Після оплати потрібно звернутися з квитанцією повторно до відповідальної особи лісництва або в лісопромисловий комплекс станції Буян, в залежності від місця відпуску лісопродукції та отримати інформацію про відповідальних осіб за реалізацію, та про час і місце отримання деревини можна за тел. 067 600 01 18.

Відпускні ціни на лісопродукцію та про навність видів дров, ви можете дізнатись безпосередньо в адміністрації лісгоспу.

Години виписки лісопродукції:

Робочі дні Пн-Пт (09:00-12:00 год); (13:00-17:00 год).

Мене часто запитують, чи можуть малозабезпечені родини, школи, лікарні, отримати лісопродукцію безкоштовно?