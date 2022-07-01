ЖЕЛЕ – те, що потрібно в спеку! Прості рецепти

желе на молоці

10 грамів желатину; 4 яєчних жовтки; 3 столові ложки цукру; 1 склянка молока жирністю 3,2%; дрібка ваніліну; будь-які фрукти або ягоди — за бажанням.

Молоко підігрійте. Жовтки розітріть з цукром, додайте гаряче молоко, перемішайте. Желатин залийте водою і почекайте, доки він розбухне, після чого додайте желатин до жовтків. Поставте суміш на невеликий вогонь та прогрійте до загустіння. У формочки для желе викладіть шматочки фруктів або ягід, зверху вилийте желе. Поставте желе на кілька годин в холодильник до повного загустіння. Десерт готовий!

двошарове молочне з какао

10 грамів желатину; 2 столові ложки цукру; 1,5 склянки молока; дрібка ванілі; 1 столова ложка порошку какао; 1 столова ложка згущеного молока; шоколадна крихта — за бажанням

Желатин приготуйте відповідно до інструкції. Половину молока та половину цукру нагрійте в каструльці, додайте ваніль, згущене молоко і какао. Охолодіть суміш до 50 градусів, додайте желатин. Розлийте желе в формочки і поставте в холодильник — це буде перший шар десерту. Таким же способом приготуйте продукти для білого шару: нагрійте молоко з цукром, додайте желатин. Поверх застиглого першого шару вилийте другий, поставте в холодильник. Готове желе прикрасьте шоколадною стружкою.

сирне

200 мл молока; 200 грамів кисломолочного сиру; 50 мл води; 30 грамів желатину; 3 столові ложки цукру (можна більше); фрукти і ягоди — за бажанням

Сир і цукор залийте молоком, добре перемішайте. Желатин розчиніть згідно з інструкцією. З’єднайте желатин і молочно-сирну суміш, добре перемішайте. Розлийте желе в формочки, поставте в холодильник. Коли желе охолоне, можна прикрасити його шматочками фруктів або ягодами.

різнокольорове з йогурту

Три йогурти різного кольору — по 400 грамів; желатин — 45 грамів (по 15 грамів на шар); рідкий мед

Складність цього рецепту — в тому, що желе складається з багатьох шарів і кожен новий шар потрібно виливати на застиглий попередній. Желатин можна брати швидкорозчинний або звичайний. Перемішайте з желатином перший йогурт, додайте трішки меду. Вилийте перший шар і поставте в холодильник. Коли перший шар застигне, можна готувати другий, потім третій. У цьому рецепті, шарів може бути стільки, скільки хочете, але чим більше шарів, тим довше буде готуватися десерт.

на ряжанці з м’якушем банана

400 грамів ряжанки; 3 столові ложки цукру; м’якуш 2 середніх бананів (дуже стиглих); 20 грамів желатину

Дуже незвичайним і смачним виходить це желе — з м’яким карамельним смаком. М’якуш банана і ряжанку перемішайте за допомогою блендера. Додайте готовий желатин, перемішайте. Вилийте желе в формочки, поставте в холодильник — і десерт готовий.

ягідне на сметані

400 мл сметани жирністю 15%; 4 столові ложки цукру; 30 грамів желатину; 1 склянка подрібнених ягід або фруктів

Желатин приготуйте відповідно до інструкції. Сметану збийте з цукром, додайте желатин. Ягоди або шматочки фруктів викладіть на дно формочок, залийте желе. Поставте желе на кілька годин в холодильник.

двошарове з молоком,

сиром і сметаною

1 чашка сиру; півчашки сметани; півчашки молока; півсклянки цукру; 1 столова ложка какао; 1 столова ложка ваніліну; желатин згідно з інструкцією

Желатин розчиніть у молоці. Сметану, сир і цукор добре перемішайте, після чого додайте молоко з желатином. Отриману суміш розділіть на дві частини, і в одну частину додайте порошок какао. У форму для желе вилийте спочатку перший шар, трохи охолодіть, потім другий шар. Поставте двошарове желе на кілька годин в холодильник. Готове желе можна прикрасити шоколадом, кокосовою стружкою і збитими вершками.