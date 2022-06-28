Рецепти приготування домашнього квасу

Квас – улюблений напій наших предків, без якого не сідали до столу. Відомо, що до 15 століття існувало понад 500 різновидів квасу. Тонізуючий напій добре втамовує спрагу, являється джерелом цінних вітамінів і мінералів, благотворно впливає на стан волосся і нігтів та навіть допомагає при депресії та нервовому перенапруженні.

Сьогодні, коли мода на правильне харчування захопила весь світ, все більше людей почали повертатися до рецептів і продуктів предків. І квас не став винятком. Він набагато корисніше газованих напоїв, допомагає поліпшити травлення і зміцнити серцево-судинну систему. Але, все це можливо, тільки якщо мова йде про квас домашнього приготування. У цій статті ми відповімо на питання, як зробити квас в домашніх умовах? Розповімо незвичайні рецепти домашнього квасу, які ви з легкістю зможете повторити.

Загальні поради

• Для приготування домашнього квасу підходить будь-який сорт хліба. Найкращими вважаються чорні житні хлібини без добавок кропу і кмину.

• Для приготування та зберігання готового напою потрібно використовувати тільки скляні, пластикові або емальовані місткості. Залізна тара не підійде.

• Готуючи сухарі для квасу, не використовуйте рослинну олію.

• Щоб під час бродіння пляшки не розірвалися, стежте за рівнем вуглекислого газу в тарі.

• Після першого «врожаю» квасу не викидайте закваску. Її можна заново залити теплою кип’яченою водою, дати настоятись кілька днів та отримати ще одну порцію домашнього квасу.

Квас з хліба на дріжджах

Це класичний рецепт домашнього квасу, який точно зможе повторити кухар будь-якої кваліфікації.

Інгредієнти: вода – 10 л; житній хліб – 1 кг; цукор – 500 г; пресовані дріжджі – 40 г (сухих – 10 г)

Приготування:

Заздалегідь підготуйте сухарі. Для цього наріжте хліб і залиште його висихати в теплому і сухому місці на кілька днів. Якщо часу немає, скористайтеся духовкою.

Закип’ятити воду та остудити до 30° С, після чого перелити в місткість, в якій буде настоюватися квас.

Додайте сухарі та накрийте горлечко місткості марлею. Залиште закваску настоятися протягом двох днів у темному сухому місці. Для швидкого результату – прокип’ятити сухарі протягом 20-30 хвилин, після чого дайте їм охолонути разом з водою до 30° С.

Розведіть дріжджі, згідно з інструкцією.

Коли квасне сусло настоїться, процідіть його через марлю, добре віджати сухарі.

Відфільтровану рідину перелити в місткість для бродіння, додайте цукор і розведені дріжджі. Все ретельно перемішайте.

Прикрийте місткість кришкою, щоб вуглекислий газ міг виходити назовні та залиште суміш настоюватися протягом 16 годин у прохолодному темному місці.

Перелити квас в місткості для зберігання та при бажанні додайте ще цукор, якщо любите напій солодше.

Герметично закрити місткості та залишити ще на 5 годин у темному прохолодному місці.

Охолодіть готовий продукт при температурі 8° С, щоб зупинити процес бродіння.

Вживайте в холодному вигляді протягом наступних трьох днів.

Хлібний квас без дріжджів

Якщо вам не подобається присмак дріжджів, пропонуємо приготувати бездріжджовий квас, де замість закваски будемо використовувати родзинки.

Інгредієнти: вода – 10 л; хліб чорний – 1 кг; цукор – 600 г; немиті темні родзинки – 100 г

Приготування:

Заздалегідь підготуйте сухарі. Для цього наріжте хліб і залиште його висихати в теплому і сухому місці на кілька днів. Якщо часу немає, скористайтеся духовкою.

Закип’ятити воду, додати туди 500 г цукру і сухарі, все ретельно перемішати.

Отриману закваску охолодіть до кімнатної температури, а потім перелити в місткість, де вона буде бродити. Ніколи не наливайте «під горлечко», обсяг рідини повинен становити 90% всього обсягу тари.

Коли закваска охолоне, додайте родзинки, добре перемішайте і накрийте шийку марлею. Залиште в темному місці на 1-2 дні.

Не лякайтеся, якщо помітите, що сухарі починають переміщатися, з’явилася піна та легкий кислуватий запах – йде процес бродіння.

Через 2 дні профільтрувати домашній квас через марлю, додайте мінімум 100 г цукру (можна більше, якщо любите напій солодше) і розливати по пляшках для зберігання, попередньо поклавши в кожну по 2-3 родзинки. Щільно закрийте кришки.

8-12 годин потримайте пляшки в теплому місці, після чого відправте в холодильник. Термін придатності такого хлібного квасу – 4 доби.

Квас з родзинками і м’ятою

Ідеальний напій у літню спеку. Він добре тонізує, позбавляє від спраги та наповнює організм силою і енергією.

Інгредієнти: вода – 3 л; житній хліб – 400 г; цукор – 200 г; сухі дріжджі – 20 г; ізюм – 4 ст.л.; м’ята – 100 г.

Приготування:

Заздалегідь приготувати сухарі. Сушити їх можна в духовці або скористатися засохлими корочками.

Дріжджі розвести у склянці теплої кип’яченої води.

Весь обсяг води закип’ятити, остудити до 30° С.

Приготуйте м’ятний екстракт, для цього 100 грамів листя залийте 200 г окропу та дайте настоятися.

У місткість для бродіння налийте теплу кип’ячену воду, дріжджі, додайте хліб, цукор і екстракт м’яти – ретельно все перемішайте.

Місткість прикрийте марлею та залиште на 4-5 днів у теплому темному місці.

Через добу додайте родзинки.

Готовий напій відфільтрувати за допомогою марлі, розлити по пляшках для зберігання.

Залишити в пляшках на 8 годин у теплому місці, після чого відправити в холодильник. Термін придатності домашнього квасу – 3 дні.