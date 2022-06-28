До відома населення! Робота Укрпошти в Макарові

Отримати або відправити посилки Укрпоштою можна у Макарівському відділенні Укрпошти №2. Яке знаходиться за адресою: смт Макарів, вулиця Ярослава Мудрого, 71А. (На Зарічці)

Відділення працює з 09.00 год. до 14.00 год. з вівторка по суботу.

Детальну інформацію про відправку та отримання посилок можна отримати за тел. 0800300545