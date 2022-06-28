А життя продовжується

Лист в редакцію “Макарівських вістей” від сімейного лікаря Людмили Ткач. Як у селі Плахнятка під час бойових дій у березні 2022 року народилася дівчинка

В цей буремний та тривожний час народилося нове життя. Це сталося в селі Плахтянка, в ніч з 01.03.2022 р. на 02.03.2022 р. народилася дівчинка – як символ світла і продовження життя. Молода жінка, мати 4 дітей, звернулася в сільську раду за допомогою: куди їхати, бо настає час народжувати, а безпечної дороги до Макарівської лікарні вже немає. Медпрацівники, що проживають та працюють в с. Плахтянка, зібралися в медамбулаторії, буквально за 15 хвилин щоб вирішити цю проблему. Я хочу назвати їх імена: Кравченко А.І., Зінченко Н.М., Лага І.О., Щербатюк А.Я. і працівники екстреної медичної допомоги Кривенок Т.М. (операційна медична сестра Київської клініки «ISIDA»). Стояло гостро питання: чи везти жінку вночі під вибухи, які лунала все частіше, а якщо везти – то куди?

Приймати пологи на місці – боялися ускладнень, саме ймовірне: це кровотеча в пологах. Переглянулися між собою і одностайно прийняли рішення: будемо приймати пологи тут, на місці.

В амбулаторії завжди готовий бокс з укладкою для прийняття пологів. Швиденько підготували саму породіллю і вирішили, що пологи буде приймати медична сестра Кривенок Тетяна, працівник клініки «ISIDA».

Після проведеної підготовки пологи пройшли успішно. Народилася дівчинка вагою 3 кг, з пуповиною, обведеною навколо шиї. Дитина відразу заплакала! Всі зібралися навколо породіллі та дитини, це була 2 година ночі. Старші діти назвали дівчинку Олександрою. Мати та дитина дрімали, всі були раді, заглядали на дівчинку, сиділи до ранку та гадали, ким же буде ця дитина коли виросте? Бажали здоров’я, світлої дороги в житті, мирного неба.

А вам медичні працівники, які у таких екстремальних умовах допомогли з’явитися на світ людині, бажаю міцного здоров’я. Нехай ніколи у вас не болять працьовиті руки, а небо над нашою Україною завжди буде мирним і більше нехай народжується маленьких українців та українок!