Допомога на поховання померлого в умовах воєнного час у 2022 році

Матеріальна допомога на поховання виплачується роботодавцем за кошти соцстраху. Відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) допомогу на поховання в Україні надають у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні.

До членів сім’ї, які перебували на утриманні працівника (застрахованої особи), належать:

дружина (чоловік);

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони отримали інвалідність до 18 років (брати, сестри та онуки — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студенти та учні середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;

батько, матір;

дід та баба за прямою лінією спорідненості.

Важливо! Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування, тобто одержували заробітну плату, пенсію тощо (ч. 2 ст. 27 Закону № 1105).

Кому виплачується допомога на поховання

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які поховали померлого. Зважайте, при цьому враховують не статус особи, яка звернулася за отриманням допомоги на поховання у 2022 році, а статус особи, яка померла.

Розмір грошової допомоги на поховання

Розмір такої допомоги визначає правління Фонду соцстраху. Стаття 28 Закону № 1105 встановлює, що розмір допомоги не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. При цьому з 2017 року розмір допомоги на поховання не змінювався і становить 4100 грн (постанова правління ФСС від 08.02.2017 № 17).

Як оформити допомогу на поховання у 2022 році

Допомогу на поховання виплачують за основним місцем роботи померлого працівника (ч. 1 ст. 30 Закону № 1105). Рішення про призначення допомоги на поховання за рахунок коштів соціального страхування ухвалює комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — Комісія) підприємства (ч. 3 ст. 30 Закону № 1105; п. 3.1.1 Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 19.07.2018 № 13).

Допомога на поховання: документи Допомогу на поховання працівника отримує сім’я померлого або особа, яка його поховала, на підставі таких документів:

свідоцтва про смерть, виданого ВРАЦС, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради (п. 3 ст. 31 Закону № 1105);

витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, виданого ВРАЦС після державної реєстрації смерті, або довідки для отримання допомоги на поховання, якщо смерть зареєстрував виконавчий орган сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради (п. 16 гл. 5 розд. ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мін’юсту від 18.10.2000 № 52/5).

Якщо необхідна матеріальна допомога на поховання родича працівника 2022, необхідно додатково подати довідку з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні працівника (ст. 31 Закону № 1105).

Інших документів, як підстав для призначення допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду соцстраху, Закон № 1105 не вимагає. Однак ФСС у листі від 04.05.2016 № 5.2-32-684 закцентував, що допомогу призначають за наявності:

оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання;

копії свідоцтва про смерть, засвідченої роботодавцем на підставі оригіналу; копії документів, що підтверджують витрати на поховання, як-от платіжні документи на витрати, пов’язані з похованням;

договір про надання послуг тощо, — для юридичної чи фізичної особи, яка здійснила поховання і не є членом сім’ї померлого.

Рішення про призначення допомоги на поховання оформлюється протоколом Комісії.

Далі документ передають до бухгалтерії для нарахування та виплати допомоги на поховання. Зразок заповнення протоколу комісії із соціального страхування

Особою, що поховала померлого працівника, вважайте особу, яка надала на підприємство довідку (оригінал), видану ВРАЦС або виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад.

Допомога на поховання пенсіонера у 2022 році

У разі смерті пенсіонера допомога виплачується тим особам, які здійснили поховання. Розмір допомоги дорівнює розміру двомісячної пенсії померлого. У випадку смерті «військового» пенсіонера виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Увага! Допомогу на поховання пенсіонера не виплатять, якщо воно було здійснено за рахунок держави.

Як отримати допомогу на поховання пенсіонера

Для отримання такої допомоги слід звернутися до діючого сервісного центру Пенційного фонду України.

При зверненні необхідно подати такі документи:

документ що посвідчує особу заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявнику необхідно надати свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.

Пенсійний фонд просить звертатися за виплатою допомоги на поховання у разі відсутності загрози життю та здоров’ю заявника та наголошує, що строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

Виплата допомоги на поховання проводиться органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача (особи, яка має право на отримання виплат у зв’язку із його смертю) в уповноваженому банку.

​У разі відсутності в одержувача поточного рахунка такі виплати можуть проводитися органами Пенсійного фонду шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України.

​Зарахування коштів відбувається протягом кількох днів.

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua