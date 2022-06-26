Тисячі молодих українців стануть студентами закордонних вузів: що має зробити держава, щоб вони повернулись в Україну



Наша молодь народилась у вільній Україні і не знає її іншою. Молоді українці мріють побачити світ, повернутись додому і будувати майбутнє в рідній країні.



“Вони – наша гордість, захист, майбутнє. На фронті, у волонтерстві, науці та технологіях молодь робить все, щоб Україна вистояла і стала найкращою. Життя багатьох з них забрала війна. Сотні тисяч змушені були поїхати за кордон. Але й там вони підтримують друзів та близьких, допомагають армії, будують плани на мирне життя”, – пише на своїй сторінці у Facebook депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.



Він зазначає, що цього року 124 тисячі молодих людей мають намір стати студентами вітчизняних вишів. Понад 12 тисяч з них складатимуть єдиний іспит, перебуваючи за кордоном. Ще десятки тисяч вступатимуть до європейських університетів. І держава має зробити все можливе, щоб молоді люди могли повернутись додому з новими знаннями і реалізувати свій потенціал в Україні.



“Наша задача створити всі можливості для реалізації молоді в Україні. Дати освіту, знайти інвестиції для створення власної справи, побудувати наукові та спортивні центри”, – наголосив депутат Київради VIII скликання.

Костянтин Яловий привітав молодих українців з Днем молоді та побажав мирного неба, здійснення мрій та сил творити майбутнє.



“Після перемоги підтримка молоді має стати пріоритетом для України. Адже саме від них залежить, якою стане наша країна”, – підсумував Яловий.

Додаткова інформація та коментарі:

За телефоном: +380 97 937 86 22.

Електронна адреса: press.k.yaloviy@gmail.com.