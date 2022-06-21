Державне підприємство «Макарівське лісове господарство». Працюємо в ім’я Перемоги України

Незважаючи на складну ситуацію в державі, в умовах воєнного стану, ДП «Макарівський лісгосп» продовжує працювати, поступово, але впевнено входить в робочий ритм щоб своєю працею максимально підтримувати економіку України!

З початку війни підприємство пережило не прості випробування, адже вся територія на яку поширюється діяльність лісгоспу, перебувала у зоні активних бойових дій.

Відразу після повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, працівники лісгоспу не залишились осторонь та активно долучилися до захисту нашої держави.

Незважаючи на втрати та пошкодження, наше підприємство вистояло! Захищаючи незалежність України, від куль окупантів був поранений мисливствознавець Василь Беленчук та на міні підірвався лісничий Забуянського лісництва ДП «Макарівський лісгосп» Тарас Пелюхівський, наразі їхній стан задовільний, та обоє активно включились до роботи.

За словами директора Макарівського лісгоспу Віталія Смоліна: «Збереження життя і здоров’я наших працівників є найважливішим у нашій роботі. Силами працівників, профкому підприємства та спільно з Київським обласним профкомом була надана матеріальна допомога на їх лікування та реабілітацію».

На сьогодні, весь склад підприємства активно приступив до роботи, і вже за місяць плідної праці ДП «Макарівське лісове господарство» показує один з найкращих результатів серед підприємство області. При тому, що частина території лісових насаджень досі залишається не розмінованою, а частина працівників працюють дистанційно.



Навіть в таких складних умовах, підприємству вдалося провести лісокультурну компанію там, де це було можливо зробити, а саме лісових масивах колег: Сухоліського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» та на Рівненщині в Малуському лісництві ДП «Березнівський лісгосп». Попри всі труднощі, лісівники ДП «Макарівський лісгосп» завчасно заготовили та вчасно провели посів насіння на своїй території. Адже, основне завдання кожного лісівника – не тільки зберегти, а й примножити лісові надбання нашої держави. Щоби і флора, і фауна наших лісів якнайшвидше повернулась до звичного розвитку після нищівної дії окупантів.

В цей нелегкий для всіх нас час, підприємство забезпечує працівників, а також тих людей які повністю або частково втратили житло та майно, гуманітарною допомогою. Це і продуктами харчування, засоби гігієни та інші необхідні у побуті речі. Ми активно співпрацюємо та надаємо ресурсну допомогу ЗСУ, ТРО.

«Після завершення активних бойових дій на території підприємства постало гостре питання про технічне забезпечення лісгоспу, оскільки майно було розграбоване або передане на потреби ЗСУ та ТРО. Проте за місяць активної роботи, закуплено необхідний пожежний інвентар, комп’ютерну техніку, радіостанції та бензопили», – говорить Віталій Смолін. Також він зазначив, можна сміливо сказати, що підприємство активно повертається до звичного ритму своєї роботи, а отже вчасної сплати податків у повному обсязі.



Працівники ДП «Макарівське лісове господарство» висловлюють щиру вдячність за допомогу кожному, хто у скрутну хвилину був поруч та підтримав нас. Зокрема, керівництву Київського обласного управління лісового та мисливського господарства, в особі Олексія Бойка, Тарасс Васьківа, ГО «Сокільники», начальнику Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександру Кватирку, усім держлісгоспам області та працівникам волонтерського центру лісівників Волині, голові Бучанської РДА Володимиру Дубасу за гуманітарну допомогу, яку отримували та продовжуємо отримувати; директору державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство» Анатолію Вітряку , Хмельницькому обласному Управлінню лісового та мисливського господарства, державному підприємству «Кам’янець-Подільський лісгосп».

Ми на власному досвіді переконались, що тільки разом об’єднавшись, ми дійсно стаємо переможцями і над обставинами, і над труднощами та ворогами! Україна обов’язково переможе, щасливі, що і ми також працюємо над цим!

Колектив ДП «Макарівське лісове господарство»