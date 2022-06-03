Власники зруйнованого житла на Макарівщині вже почали отримувати допомогу

З перших днів широкомаштабного вторгнення російських військ в Україну, Макарівська селищна територіальна громада потерпала від агресії російської федерації. 18 населених пунктів громади більше місяця знаходилися під окупацією ворога. Внаслідок постійних авіаударів на території громади зруйновано 585 будинків, понад 600 квартир, пошкоджено близько 2 095 будинків, медичні заклади, заклади дошкільної та шкільної освіти, знищені об’єкти інфраструктури, що забезпечували життєдіяльність громади. Агресор ввів постійні обстріли, внаслідок чого велика кількість населення громади лишилася без житла, одягу, їжі та речей першої необхідності.

Макарівською селищною територіальної громадою, налагоджена тісна співпраця з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців по роботі з надання гуманітарної допомоги населенню, що постраждало внаслідок агресії Російської Федерації. В результаті проведеної роботи громада отримала будівельні матеріали (брезенти, плівку, дошку, брус, планки, цвяхи тощо), речі першої необхідності (мобільні намети для тимчасового проживання, матраци, ковдри, спальні мати, подушки, комплекти постільної білизни, рушники, набори посуду, гігієнічні набори та інше).

Таку допомогу отримали мешканці населених пунктів громади, що найбільше постражєдали від агресії, а саме: смт Макарів, смт Кодра, с.Андріївка, с. Гавронщина, с. Забуяння, с.Колонщина, с.Березівка, с.Комарівка, с.Копилів, с.Королівка, с.Липівка, с.Людвинівка, с.Маковище, с.Мотижин, с.Наливайківка, с.Почепин, с.Ніжиловичі, с.Ситняки та с.Фасова.

Зі словами великої вдячності звертаємося до всіх небайдужих організацій, фондів та волонтерів, які своєю підтримкою та допомогою не залишають наших громадян наодинці зі своїми проблемами.

Управління соціального захисту населення Макарівської селищної ради