Де можна отримати медичні послуги в Макарові?

За інформацією Макарівської селищної ради, в Макарові продовжує працювати консультативно-діагнозтична поліклініка.
З понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 15:40 год. в поліклініці надається медична допомога такими фахівцями:
кардіолог – кабінет № 12;
терапевт – кабінет № 19;
хірург – кабінет № 13;
уролог – кабінет № 14;
офтальмолог – кабінет № 40;
ЛОР – кабінет № 27;
дерматовенеролог – кабінет № 28;
ендокринолог – кабінет № 32;
психіатр-нарколог – кабінет № 23;
невролог – кабінети № № 6,34,38;
онколог – кабінет № 36;
травматолог – 1-й поверх лікувального корпусу;
акушер-гінеколог – кабінет № 20 та приміщення жіночої консультації;
зубне протезування – кабінет № 18;
ендоскопічний кабінет № 17.
До послуг пацієнтів УЗ-ДОСЛІДЖЕННЯ органів черевної порожнини, сечостатевої системи, доплерографія судин голови, шиї та кінцівок, суглобів, поверхневих тканин, щитоподібної та молочних залоз – кабінет №22 (понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 8:00 год. до 15:30 год., попередній запис за 095-076-35-46).
ЕХОКАРДІОГРАФІЯ (ЕхоКГ) з доплерівським аналізом – кабінет № 22 (четвер з 8:00 год. до 15:30 год., попередній запис за 095-076-35-46).
Проводяться профогляди усіх видів – кабінет № 11.
Додаткову інформацію щодо надання медичної допомоги спеціалістами поліклініки можна отримати в реєстратурі з 8:00 год. до 15:40 год. за (04578) 6-05-21.
У лікувальному корпусі на 1-му поверсі ЦІЛОДОБОВО:
- надається медична допомога в приймальному відділенні;
- працює травматологічний пункт;
- проводиться рентген-діагностика;
стоматологічна допомога працює з понеділка по п’ятницю – з 8:00 год. до 14:00 год.).
♦️Скористатися послугами клініко-діагностичної лабораторії можна з понеділка по п‘ятницю – з 8:00 год. до 15:40 год.).
Відділення денного стаціонару працює на базі реанімаційного відділення з ліжками інтенсивної терапії (з 8:00 год. до 16:00 год.).