Де можна отримати медичні послуги в Макарові?

За інформацією Макарівської селищної ради, в Макарові продовжує працювати консультативно-діагнозтична поліклініка.

З понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 15:40 год. в поліклініці надається медична допомога такими фахівцями:

кардіолог – кабінет № 12;

терапевт – кабінет № 19;

хірург – кабінет № 13;

уролог – кабінет № 14;

офтальмолог – кабінет № 40;

ЛОР – кабінет № 27;

дерматовенеролог – кабінет № 28;

ендокринолог – кабінет № 32;

психіатр-нарколог – кабінет № 23;

невролог – кабінети № № 6,34,38;

онколог – кабінет № 36;

травматолог – 1-й поверх лікувального корпусу;

акушер-гінеколог – кабінет № 20 та приміщення жіночої консультації;

зубне протезування – кабінет № 18;

ендоскопічний кабінет № 17.

До послуг пацієнтів УЗ-ДОСЛІДЖЕННЯ органів черевної порожнини, сечостатевої системи, доплерографія судин голови, шиї та кінцівок, суглобів, поверхневих тканин, щитоподібної та молочних залоз – кабінет №22 (понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 8:00 год. до 15:30 год., попередній запис за 095-076-35-46).

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ (ЕхоКГ) з доплерівським аналізом – кабінет № 22 (четвер з 8:00 год. до 15:30 год., попередній запис за 095-076-35-46).

Проводяться профогляди усіх видів – кабінет № 11.

Додаткову інформацію щодо надання медичної допомоги спеціалістами поліклініки можна отримати в реєстратурі з 8:00 год. до 15:40 год. за (04578) 6-05-21.

У лікувальному корпусі на 1-му поверсі ЦІЛОДОБОВО:

надається медична допомога в приймальному відділенні;

працює травматологічний пункт;

проводиться рентген-діагностика;

стоматологічна допомога працює з понеділка по п’ятницю – з 8:00 год. до 14:00 год.).

♦️Скористатися послугами клініко-діагностичної лабораторії можна з понеділка по п‘ятницю – з 8:00 год. до 15:40 год.).

Відділення денного стаціонару працює на базі реанімаційного відділення з ліжками інтенсивної терапії (з 8:00 год. до 16:00 год.).