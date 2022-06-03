Де і за скільки можна купити сіль в Макарові?

Продовжуємо розпочату ще до повномасштабного вторгнення в Україну російської орди, рубрику про моніторинг цін на певні товари та послуги у Макарівській громаді. Нещодавно створений дефіцит солі в Україні, викликав серед населення справжній ажіотаж, подекуди навіть паніку і серед тих, хто не є яскравими прихильниками солі. Але ж, коли українська Артемсіль раптово зникла з торгових прилавків, серед багатьох покупців з’явились справжні мисливці за сіллю.

Як то, купити солі, вирішили ми перевірити в Макарові. Що з цього вийшло, читайте далі. Також у матеріалі зібрані думки експертів, скільки солі потрібно людині для повного щастя і чим її можна замінити, якщо купити ніде?

Сьогодні в Макарові все таки нарешті відкрився супермаркет “Траш”. Тут продають сіль лише закордонного виробництва, морська за 28, 49 грн. за 1 кг, та йодована за 22,49 грн. за 1 кг.

В Маркеті “АТБ” солі не виявилось, хоча нещодавно тут нею “пахло”. Правили за 750 гр приправи в пакеті за 17, 60 грн. Сіль також іноземного виробництва і йодована.

У “Форі” більший вибір солі, хоча вітчизняного виробника немає. Уся сіль морська або йодована, або з домішками інших приправ. Так у цьому магазині можна придбати кілограм солі за 22,99 грн, за 23,99 грн., за 28,79 грн., за 29,89 грн., а 500 гр “Адигейської” коштує 49 грн.

Кам’яну сіль на вагу вдалося знайти в магазині “Оптовий” на Проектній вулиці. За 1 кг там правлять 52 грн. Але звичної для нас “Артемсолі” в пачках, ми не знайшли навіть на просторах Інтернет магазинів.

Як бачимо, ціни не суттєво різняться. Ось тільки полювання на сіль, за прогнозами аналітиків, ще триватиме. Бо період консервації ще попереду, а іноземні виробники чомусь не везуть до нас звичайну кам’яну сіль. А тільки вона підходить для консервування овочів та салатів.

Також хочемо попередити, що можливо, доки ви дочитаєте наш матеріал до кінця, розберуть і ту сіль, що була. Але спокійно, без паніки. Завтра-після завтра її знову завезуть у магазини. Бо попит породжує пропозицію. І не варто вдаватись в паніку, це точно не піде на користь покупцям.

Давайте розберемось, чи важлива для людини сіль і якщо так, то чим її можна замінити?

Сіль або хлорид натрію – неодмінний компонент крові, лімфи, жовчі та інших біологічних середовищ. Він бере участь в регуляції водно-сольового обміну, осмотичного тиску в клітинах організму. Також без нього неможлива секреція шлункового соку для перетравлення їжі. Так чому все частіше звучать слова, що споживання солі згубно для нашого здоров’я?

Вплив солі на організм.

Натрій – один з елементів вживаної нами солі, повинен щодня надходити з їжею, оскільки він не виробляється в організмі самостійно. Тим часом натрій потрібен для формування кісток і скорочення м’язів, необхідний для нормальної роботи нервової системи, оскільки без нього неможлива повноцінна передача нервових імпульсів. Недолік солі може призвести до дисфункції нервової та м’язової систем. Хлориди також беруть участь в роботі імунної системи, при їх нестачі також страждає функція детоксикації.

Надлишок натрію сприяє затримці в організмі рідини, виникають набряки, до того ж посилюється спазм судин, що небезпечно для тих, хто страждає захворюваннями серця і судин. При нестачі солі в раціоні організм почне використовувати свої внутрішні резерви, запозичивши необхідні компоненти з органів і тканин, тому людина, яка невиправдано дотримується безсольової дієти, спочатку відчуває слабкість у м’язах, далі швидко стомлюється, та її самопочуття стрімко погіршується.

Щоб уникнути подібних негараздів, досить, щоб в раціоні була присутня певна кількість солі. У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров’я, з метою профілактики гіпертонії і зниження ризику розвитку захворювань серця та інсульту, прийняла рішення про скорочення споживання кухонної солі до 5 грамів в день, що еквівалентно 2 грамам натрію.

Але слід врахувати, що 5 г. (близько однієї чайної ложки) – загальна кількість солі, прийнята протягом дня. На жаль, перевищити рекомендовану норму дуже просто. До відома: тільки струснувши сільничкою, Ви додаєте в їжу близько 0,5 г. Відмовившись від підсолювання хоча б раз в день, можна скоротити денне споживання солі на 1-1,5 г. Але ж при досолюванні в організм потрапляє лише мала частина солі, велика частина вже міститься продуктах, додана виробниками хлібобулочних або ковбасних виробів, консервів, маринованих продуктів, чипсів, соусів, напівфабрикатів тощо. Ось приблизна кількість солі що вміщають у себе 100 г. звичних продуктів:

Сир – 1,5 г.;

Напівфабрикати (котлети, пельмені, сосиски та ін.) – 1 г.;

Консервовані овочі, оливки – 1-2 г.;

Соус – 1 г.;

Рибні консерви – до 5 г.

На жаль, сьогодні темп життя часом не залишає часу на приготування якісної домашньої їжі, змушуючи задовольнятися напівфабрикатами та фаст-фудом. У цьому випадку мова йде про продукти з надмірним вмістом солі. Але людина тільки спочатку відчуває дискомфорт від пересолених продуктів, та з часом перестає відчувати надлишок солі в їжі, і збільшення споживання солі вже не здається настільки помітним.

Кому небезпечний надлишок солі в раціоні?

Звичайно, надмірне вживання солі здатне завдати шкоди навіть практично здоровій людині. Однак існує категорія пацієнтів, яким вкрай рекомендовано обмеження солі. Сюди відносяться люди, які мають:

захворювання серцево-судинної системи, в тому числі гіпертонію, серцеву недостатність;

хвороби нирок;

порушення роботи підшлункової залози;

виразкову хворобу шлунку, гастрит з підвищеною кислотністю;

запальні процеси у кишківнику;

ревматизм;

запальні процеси очей і носа хронічного характеру, а також глаукому;

захворювання шкіри;

ожиріння;

асцит – скупчення рідини в черевній порожнині.

Однак слід враховувати, що дієта з істотним обмеженням солі повинна узгоджуватися з лікарем і тільки після попереднього обстеження.

Що стосується настільки поширеної нині безсольової дієти з метою схуднення, то в даному випадку ефект досягається за рахунок виведення рідини з організму, що супроводжується безліччю небажаних наслідків. До того ж зайва вага після такої дієти дуже швидко повертається знову.

У прагненні дотримуватися раціонального харчування не варто впадати в крайність: взагалі відмовлятися від солі.

Її нестача в організмі також призводить до численних порушень: набряків, судом, зниження інтелектуальних здібностей, та інших подібних станів які виникають при отруєннях, що супроводжуються втратою рідини з блювотою і діареєю. Першими симптомами, що свідчать про нестачу солі в організмі, можуть стати:

головний біль;

слабкість;

запаморочення;

дратівливість;

часте сечовипускання;

неможливість сконцентруватися.

Групи ризику.

Спортсмени та люди, що займаються фізичною працею.

Не варто упускати той факт, що людині властиво потіти. Підвищена температура навколишнього середовища і недостатнє споживання води приведуть до того, що натрій разом з потом буде активно виводитися з організму. Аналогічно відбувається і при інтенсивних спортивних тренуваннях або заняттях важкою фізичною працею, коли людина багато потіє. У таких випадках, разом з потом за добу може виділятися до 40 г. солі. Її виключення з раціону лише погіршить ситуацію. Набагато кориснішими для таких людей виявляться солоні продукти, в ідеалі – мінеральна вода з високим вмістом хлориду натрію.

Вагітні жінки.

З обережністю слід підходити до обмеження солі вагітним і жінкам які годують, оскільки в цей період витрачається велика кількість солей. При їх недостатній кількості в раціоні можлива поява проблем і у мами, і у дитини. Тому під час виношування і годування малюка будь-які зміни в харчуванні слід погоджувати з лікарем.

Люди, що живуть в жаркому кліматі.

Обмежувати приймання солі не рекомендується людям, що страждають гіпофункцією щитоподібної залози, гормони якої допомагають ниркам всмоктувати натрій. До того ж у багатьох йододефіцитних районах йодована сіль – один з продуктів, необхідних для нормальної життєдіяльності.

Люди із захворюваннями травлення.

Відмовитися від сольової дієти слід людям із захворюваннями травної системи, наприклад, з колітами, хворобою Крона, целіакією тощо, оскільки через пошкоджену слизову кишківника натрій, що надходить в організм, і так засвоюється погано.

Таким чином, зводити до мінімуму вживання солі варто вкрай обережно, враховуючи безліч нюансів. Як показали багаторічні дослідження, проведені американськими фахівцями, при щоденному прийманні солі менш як 2 г. ризик летального результату від серцево-судинної патології зростає на 40%. Але парадокс полягає в тому, що аналогічний показник спостерігається й у тих, хто зловживає сіллю.

Вирішивши підкоригувати вживання солі, не забувайте, що істотні відхилення від рекомендованої норми в ту чи іншу сторону не приведуть до бажаного результату. Все добре, що в міру!

Чим можна замінити сіль?

Приправи

Шукайте приправи та спеції, які містять сіль у складі. Прянощі змітають з полиць не так швидко, як сіль, і шанс знайти їх в магазині набагато вище. Багато солоних приправ універсальні і підійдуть для будь-яких страв.

Соєвий соус

Соєвий соус дуже солоний і непогано замінює кухонну сіль, але підходить не для всіх страв. Чайну ложку соєвого соусу можна додати в гарячу кашу, овочі або яєчню. А м’ясо можна замаринувати в соусі на кілька годин – так воно буде досить солоним без додаткових спецій.

Часник

Не у всіх магазинах є часник, але якщо вдалося його знайти, то він цілком успішно замінює сіль. Дрібно наріжте часник і злегка обсмажте на сковороді з олією. Так він отримає злегка солонуватий смак.

Сушені овочі

Сушені овочі набагато більш солоні, ніж свіжі, оскільки в них немає рідини. Висушити овочі можна в духовці: змастіть їх олією і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Добре замінює сіль сушена селера, але вона майже не продається в магазинах. Також солоний смак мають сушені помідори, перець, морква.

Маринади і консервація

У воєнний час багато українців запасаються консервацією. Маринад з м’яса, риби і овочів можна додавати в кашу, овочі і м’ясо при готуванні. Більшість маринадів містять багато солі та інших спецій. Також в кашу, овочі або макарони можна вмішати консервовану рибу або тушонку.

Селера

Під час росту селера вбирає велику кількість органічного натрію з ґрунту, його листя, стебла і коренеплоди мають солонуватий смак. До того ж, селера — джерело вітамінів А, С, Е, групи В, калію, бору, заліза, магнію, селену, кальцію, марганцю, хлору, сірки, цинку і фосфору, а також ефірних олій. Селеру можна додавати в страви в свіжому і сушеному вигляді.

Лимонний сік і оцет

Замість солі можна додати в страву трохи кислинки для більш виразного смаку. Особливо вдало цитрус підкреслює смак риби і морепродуктів. Для м’яса більше підійдуть оцет – столовий, яблучний, винний, рисовий, солодовий, бальзамічний.

У Міністерстві економіки ситуацію з дефіцитом солі в магазинах називають «класичною панікою» споживачів. Після анонсу, що „Артемсіль“ зупинилось, попит зріс у 30 разів. Але ж споживання не зростає в 30 разів. Відповідно ця сіль осідає у людей вдома.



