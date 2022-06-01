Чому важливо вчасно передавати покази електролічильників і як зручніше це робити

Вчасно передані покази лічильників дають змогу ДТЕК Київські регіональні електромережі зафіксувати реальні об’єми споживання електроенергії, постачальникам сформувати коректні платіжки, а клієнтам сплачувати за реально спожиті кіловати. Для того щоб надсилати дані було зручно та швидко в компанії працюють дистанційні сервіси. Вони не вимагають особистої присутності в офісах компанії та працюють 24/7, що особливо актуально у воєнний час та з огляду на ризики повітряних ударів. Самий простий з наявних сервісів – чат-бот у Viber та Telegram, який дозволяє передати покази та отримати послуги компанії у декілька кліків.

Станом на кінець квітня 70% клієнтів ДТЕК Київські регіональні електромережі вчасно не передали власні покази споживання електроенергії. Для порівняння в січні, тобто до початку війни, цей показник становив 44%.

«Ми регулярно нагадуємо клієнтам, що фіксувати покази лічильника потрібно щомісяця в останній день та повідомляти їх оператору системи розподілу впродовж трьох днів. Завдяки надісланій інформації, ДТЕК Київські регіональні електромережі фіксує об’єми спожитої електроенергії, а на їх основі постачальник формує платіжки. Якщо клієнт не надав вчасно інформацію, то нарахування йому здійснюють, виходячи із прогнозного (середньодобового), а не фактичного об’єму споживання», – пояснили в компанії.

На сьогоднішній день в ДТЕК Київські регіональні електромережі цілодобово працюють декілька дистанційних інструментів передачі показів лічильників. Це, зокрема, спеціальна форма на інтернет-сайті, особистий кабінет, телефонний зв’язок та мобільний додаток «Мережі онлайн» (доступний в AppStore та Google Play Market). Ними активно користуються клієнти компанії.

Найзручнішим вважається чат-бот у Viber та Telegram. Понад 80% його користувачів передають покази власного електроспоживання саме з його допомогою. Для того, щоб почати користуватися чат-ботом необхідно:

– у пошуку месенджера Viber або Telegram ввести «ДТЕК Київські регіональні електромережі»;

– пройти процедуру верифікації (для незареєстрованих клієнтів);

– обрати в меню «передати покази лічильника» та, слідуючи підказкам меню, надіслати інформацію.

Наразі за допомогою чат-боту ДТЕК Київські регіональні електромережі в Viber та Telegram також можна залишити звернення про відсутність електроенергії та замовити послуги щодо розподілу (заміну/налаштування лічильника, його опломбування/розпломбування, повідомити про проблеми з лічильником тощо).