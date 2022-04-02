Спалення трави у воєнний час є диверсією та загрожує позбавленням волі на 15 років або пожиттєвим ув’язненням





Поки наші захисники всіма силами боронять Україну, деякі “особистості” додають проблем зсередини. Мова йде про громадян, які попри заборону та високі штрафи, продовжують підпалювати стерню, суху траву та очерет.



Не секрет, що у вогнеборців зараз багато роботи, пов’язаних з війною. Тож, дії паліїв, які створюють рятувальникам додаткове навантаження, є серйозним злочином.



Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.



“Підпали у час воєнного стану прирівнюються до диверсії. Адже пожежі в екосистемах – пряма загроза нашій обороноздатності та наражання наших міст і сел на небезпеку. Нещодавно Верховна Рада встановила нові покарання за диверсію, тож тепер паліям трави загрожує позбавлення волі на 15 років або пожиттєве ув’язнення”, – зазначив Яловий.



Випалювання трави в екосистемі спричиняє вкрай негативні наслідки як для екології, так і для майна людей. Вогонь охоплює гектари полів та лісів, перекидається на житлові будинки. У таких пожежах гинуть сотні птахів та тварин, також не обходиться без людських жертв, нагадав Костянтин Яловий.



Він закликає громадян: якщо ви стали свідками підпалу – терміново повідомте поліцію або місцеву тероборону. Палії мають відповідати за свої дії перед законом!

Додаткова інформація та коментарі:

За телефоном: +380 97 937 86 22.

Електронна адреса: press.k.yaloviy@gmail.com.