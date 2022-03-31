Як переселенцям отримати 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину

Внутрішньо переміщеним особам, які покинули свій дім через повномасштабне вторгнення росії, виплачуватимуть допомогу.

Кошти будуть надходити щомісяця протягом воєнного стану та місяць після його закінчення.

Гроші виплачуватимуть за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати закінчення воєнного стану.

В Україні внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати на банківський рахунок 3000 гривень на дітей і людей з інвалідністю та 2000 гривень — для дорослого. Для цього потрібно стати на облік внутрішньо переміщених осіб та подати спеціальну заявку територіально там, де ви тимчасово проживаєте.

Допомога переселенцям в Україні: хто може претендувати

Міністерство соціальної політики України опублікувало детальну інтрукцію щодо надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Гроші виплачуватимуть за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати закінчення воєнного стану. При наданні інших соціальних виплат допомога для переселенців не включатиметься до сукупного доходу сім’ї. Також ці кошти не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

Хто може претендувати на виплати 2000 та 3000 гривень:

автоматично, без додаткового звернення, допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, яким станом на 1 березня 2022 року виплачували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, відповідно до постанови Кабміну від 1 жовтня 2014 року № 505.

люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Автономній Республіці Крим, міста Севастополь, а також з територій активних бойових дій, які визначені в переліку, затвердженого Кабінетом міністрів України:

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська області;

місто Київ.

Як отримати 2000 грн та 3000 грн: інструкція

Для того, аби оформити допомогу, треба стати на облік як внутрішньо-переміщена особа та отримати відповідну довідку. Це можна зробити особисто в органах соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через портал «Дія».

Після цього необхідно подати заяву на отримання допомоги на проживання: можна особисто прийти до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАПу. Також заяву можна буде подати дистанційно в «Дії».

Після опрацювання виплата надійне на власний банківський рахунок (за стандартом IBAN), який буде вказаний у заяві.

Кошти виплачуватимуть через Ощадбанк щомісячно з місяця звернення протягом дії воєнного стану та один місяць після його припинення чи скасування. Ті, хто звернеться до 14 квітня, отримають кошти і за березень також.

Джерело: zaborona.com