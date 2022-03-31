Додаткова грошова допомога вразливим родинам із дітьми від ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики

Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ розпочинають багатоцільову програму грошової допомоги для незахищених родин із дітьми, які постраждали через військове вторгненя рф та потребують фінансової підтримки. Додаткові виплати в рамках програми мають посилити держпрограми підтримки внутрішньо переміщених осіб, започатковані нашим Урядом.

Допомогу зможуть отримати такі категорії:

1. Родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

2. Cім’ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність. Розмір виплат Фіндопомога складає 2 220 грн для кожного члена сім’ї на місяць, але не більше як для п’ятьох людей.

Виплату даватимуть одноразово на три місяці, тобто суму за три місяці одним платежем. Така грошова допомога здійснюватиметься визначеним категоріям додатково до виплат, які проводяться за державними програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньо переміщеним особам на проживання.

Як отримати допомогу?

Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті: register.unicef.org. На сайті необхідно заповнити анкету та обов’язково перевірити коректність внесених даних. Зокрема, потрібно буде надати інформацію про всіх членів сім’ї та банківський рахунок, на який буде здійснюватись виплата. Фахівці ЮНІСЕФ та партнери розглянуть кожну заявку й перевірять достовірність інформації та відповідність усім критеріям. Учасникам Програми надійде СМС про ухвалене рішення. Переказ має надійти за 4 тижні після подання заявки.

Якщо у вас виникнуть труднощі або додаткові питання, зверніться на гарячу лінію «Спільно» за номером: 0 800 600 017. Дзвінки безплатні та приймаються щодня з 8:00 до 22:00. Міністерство соціальної політики України повідомляє, що наразі розглядається можливість розширити програму на інші вразливі категорії сімей.

Джерело: Мінсоцполітики