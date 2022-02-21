Після індексації. Кому та наскільки підвищать пенсії з 1 березня 2022 року

Індексація

Автоматичне щорічне підвищення (індексація) пенсій у 2022 році має проводитися з 1 березня згідно з законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Індексація пенсій провадиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовано при обчисленні пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують 2022 року (тобто за 2019 — 2021 рр.), у порівнянні з трьома календарними роками, що передували 2021 року (тобто за 2018 — 2020 рр.).

У 2022 році визначений коефіцієнт застосовуватиметься до показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовувався при обчисленні пенсії, станом на 1 жовтня 2017 року (3764,40 грн), підвищеного з урахуванням коефіцієнтів попередніх років (1,17 — у 2019 році 1,11 — у 2020 році, 1,11 — у 2021 році), тобто 5426,60 грн (3764,401,171,11*1,11).

Конкретний розмір та порядок такого збільшення визначатимуться за рішенням КМУ (за попередніми розрахунками такий коефіцієнт становитиме 1,14).

Індексація пенсій на 14%

Влада країни планує на 14% проіндексувати:

• страхові пенсії, призначені до 2019 року (сума підвищення становитиме не менш як 100 грн, а середній розмір підвищення — близько 500 грн);

• пенсії військовим (середній розмір підвищення — 700 грн);

• мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення — 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з-поміж ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

• розміри щомісячних компенсаційних виплат до пенсії літніх людей (після індексації: 456 грн — для осіб віком 75 — 80 років, 570 грн — для осіб віком від 80 років).

Доплати

Щомісячні доплати у розмірі 135 гривень плануються встановити особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій.

Мінімальна пенсія окремим категоріям

Планується підвищення мінімальної пенсії до рівня:

• 2300 грн — для осіб з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно (збільшення на 100 грн);

• 2100 грн — для непрацюючих пенсіонерів з-поміж одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу (збільшення на 166 грн).

Державна допомога

Міністерством соціальної політики також планується збільшення розміру державної допомоги на:

• 400 грн (з 1700 грн до 2100 грн) — для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї;

• 166 грн (з 1934 грн до 2100 грн) — для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особам без права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу.