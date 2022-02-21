Аванс чи передоплата: як не залишитись без грошей та вікон

Родина пані Катерини вирішила зробити ремонт у своїй квартирі та розпочала роботи із заміни вікон та дверей. Жінка уклала договір з фірмою по виготовленню дерев’яних вікон та дверей про виготовлення та встановлення вікон та дверей протягом 20 днів та відповідно до договору сплатила аванс за роботу у розмірі 30% від вартості замовлення.

Виконавець розпочав виготовлення замовлення але так його і не завершив. Пані Катерина неодноразово телефонувала виконавцю та погоджувалась подовжити термін виготовлення замовлення, але ситуація так і не змінилась, тож зараз жінка прагне просто повернути сплачену нею частину вартості замовлення.

Про особливості та “підводні камені” договірних правовідносин, а також про різницю між завдатком та авансом розповідає Тарас Бенедіктов, завідувач сектору Макарівське бюро правової допомоги відділу надання правової допомоги Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання (ч. 1 ст. 570 ЦКУ).

Завдаток є способом забезпечення тільки договірних зобов’язань і виконує три функції: доказову, забезпечувальну і платіжну.

Доказова функція виражається в тому, що завдаток видається на підтвердження укладення основного договору. Звідси випливає, що при виникненні між сторонами суперечки про те, чи був укладений основний договір чи ні, факт видачі та одержання завдатку, підтверджений у належному порядку, є безумовним доказом укладення основного договору, який забезпечений ним.

Забезпечувальна функція є в тому, що видача й одержання завдатку спонукають сторони до виконання основного зобов’язання.

Важливим моментом у даному випадку є таке правило: якщо невиконання зобов’язання відбулося з вини боржника (сторони, що видала завдаток), завдаток залишається в кредитора. Якщо ж за порушення договору відповідає кредитор (сторона, що одержала завдаток), він зобов’язаний повернути боржникові завдаток і додатково сплатити суму в розмірі завдатку або його вартості (ст. 571 ЦКУ).

Платіжна функція виявляється в тому, що завдаток видається за рахунок належних платежів за основним зобов’язанням, таким чином, він виявляється засобом часткового виконання основного зобов’язання, способом його виконання.

Якщо сторони хочуть щоб оплата здійснювалася у формі завдатку необхідно дотримуватися наступних вимог законодавства: