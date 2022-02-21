22-26 лютого 2022 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини

22 лютого 2022 р.
Новосілки: Підлісна, О.Гончара, Каховська, І. Франка, Прорізна, Нова, Гончара
(з 10.00 год. до 16.00 год.)
23 лютого 2022 р.
Фасівочка: Полтавська, Харківська, Володимирська
(з 10.00 год. до 17.00 год.)
Небелиця: Молодіжна, Шевченка, 1 Травня, Старий Шлях, Миру
Забуяння: Покровська, Незалежності, Шевченка, Короленка, Миру, Закарпатська, Новошепелицька, Лісова
(з 9.00 год. до 15.00 год.)
25 лютого 2022 р.
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Бишів: Хутір Лупське
Горобіївка: Калинова
(з 9.00 год. до 15.00 год.)
26 лютого 2022 р.
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Бишів: Хутір Лупське
Горобіївка: Калинова
(з 9.00 год. до 15.00 год.)
22-26 лютого 2022 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини0
22 лютого 2022 р.