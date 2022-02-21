22-26 лютого 2022 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини

22 лютого 2022 р.

Новосілки: Підлісна, О.Гончара, Каховська, І. Франка, Прорізна, Нова, Гончара

(з 10.00 год. до 16.00 год.)

23 лютого 2022 р.

Фасівочка: Полтавська, Харківська, Володимирська

(з 10.00 год. до 17.00 год.)

Небелиця: Молодіжна, Шевченка, 1 Травня, Старий Шлях, Миру

Забуяння: Покровська, Незалежності, Шевченка, Короленка, Миру, Закарпатська, Новошепелицька, Лісова

(з 9.00 год. до 15.00 год.)

25 лютого 2022 р.

Лубське: Лубська

Соснівка: Набережна

Бишів: Хутір Лупське

Горобіївка: Калинова

(з 9.00 год. до 15.00 год.)

26 лютого 2022 р.

Лубське: Лубська

Соснівка: Набережна

Бишів: Хутір Лупське

Горобіївка: Калинова

(з 9.00 год. до 15.00 год.)