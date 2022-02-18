Розіграш призів серед передплатників

Серед передплатників, які здійснили передплату газети «Макарівські вісті» на 2022 рік одним платежем, буде розіграно

2 ОХОРОННІ СИСТЕМИ НА ВАШІ ДОМІВКИ ТА СУПЕР-ПРИЗ –

ПЛАЗМОВИЙ

ТЕЛЕВІЗОР!

Розіграш призів буде проводитись 28 лютого 2022 року у прямому ефірі на сторінці нашого видання у Фейсбук https://www.facebook.com/makvisti!

Результати розіграшу також

будуть опубліковані у газеті

4 березня 2022 року.

Для перевірки даних про учасників розіграшу, просимо надіслати нам на електронну адресу:

super.makariv_visti@ukr.net копії або фото квитанцій про передплату нашого видання до 25 лютого 2022 року.