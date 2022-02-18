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МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ
МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ

Розіграш призів серед передплатників

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Автор від Корисне

Серед передплатників, які здійснили передплату газети «Макарівські вісті» на 2022 рік одним платежем, буде розіграно
2 ОХОРОННІ СИСТЕМИ НА ВАШІ ДОМІВКИ ТА СУПЕР-ПРИЗ –
ПЛАЗМОВИЙ
ТЕЛЕВІЗОР!
Розіграш призів буде проводитись 28 лютого 2022 року у прямому ефірі на сторінці нашого видання у Фейсбук https://www.facebook.com/makvisti!
Результати розіграшу також
будуть опубліковані у газеті
4 березня 2022 року.
Для перевірки даних про учасників розіграшу, просимо надіслати нам на електронну адресу:
super.makariv_visti@ukr.net копії або фото квитанцій про передплату нашого видання до 25 лютого 2022 року.

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