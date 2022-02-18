Розіграш призів серед передплатників

Серед передплатників, які здійснили передплату газети «Макарівські вісті» на 2022 рік одним платежем, буде розіграно
2 ОХОРОННІ СИСТЕМИ НА ВАШІ ДОМІВКИ ТА СУПЕР-ПРИЗ –
ПЛАЗМОВИЙ
ТЕЛЕВІЗОР!
Розіграш призів буде проводитись 28 лютого 2022 року у прямому ефірі на сторінці нашого видання у Фейсбук https://www.facebook.com/makvisti!
Результати розіграшу також
будуть опубліковані у газеті
4 березня 2022 року.
Для перевірки даних про учасників розіграшу, просимо надіслати нам на електронну адресу:
super.makariv_visti@ukr.net копії або фото квитанцій про передплату нашого видання до 25 лютого 2022 року.
Розіграш призів серед передплатників0
Серед передплатників, які здійснили передплату газети «Макарівські вісті» на 2022 рік одним платежем, буде розіграно