Підприємства Держлісагентства сплатили майже 9 мільярдів податків у бюджет за 2021 рік

У цьому році лісівники досягли кращих показників галузі за 30 років. Про це повідомив Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець. «У бюджети всіх рівнів сплачено 8,9 млрд грн податків. Це на 148% більше, ніж у 2020 році», – підкреслив Юрій Болоховець. Виручка від реалізації продукції склала 22,7 млрд грн. Це на 157% більше, ніж у 2020 році. Чистий прибуток підприємств склав 921,5 млн грн. Це на 461% більше, ніж у попередній рік. Крім того, влітку 2021 року Уряд зменшив відсоток відрахування до бюджету частини чистого прибутку з 80% до 50%. Це дозволяє закуповувати більше протипожежної техніки з обладнанням та систем спостереження для запобігання виникнення лісових пожеж. Також підприємства зможуть збільшити обсяги вирощування посадкового матеріалу для висадки 1 мільярду дерев в рамках програми Президента «Зелена країна».



Капітальні інвестиції склали 1181,2 млн грн. Це на 346% більше, ніж у 2020 році. Лісгоспи отримали близько 100 одиниць нової техніки для охорони лісу від пожеж і браконьєрів.

Середньомісячна заробітна плата, у порівнянні з 2020 роком, зросла на 163% і склала 17 445 грн.

Крім того, площі лісових пожеж зменшилися у 256 разів. Такі показники вдалося досягти завдяки новітнім космічним системам оповіщення, оновленню матеріально-технічної бази, протипожежним навчанням лісівників та сприятливим погодним умовам.

Коефіцієнт відновлення лісу – 1,1. Співвідношення зрубаного і посадженого лісу найвище за 5 років.

У 2021 році лісівники висаджено близько 240 млн деревних рослин. У тому числі, у рамках програми Президента «Зелена країна» – 59 млн сіянців. У 2022 році запланована висадка близько 300 мільйонів деревних рослин. Відслідкувати хід реалізації програми, а також взяти в ній участь можна на сайті zelenakraina.gov.ua.

2021 рік Державним підприємством «Київське лісове господарство» також вдалось виконати заплановані показники в повному об’ємі , при цьому проведено відтворення лісів на землях лісового фонду на площі 105 га, з яких 87 га – шляхом лісовідновлення та 4 га шляхом лісорозведення ,а також 14 га –природного поновлення, для поліпшення заходів, направлених на підвищення якості лісових культур при переведені у вкриті лісовою рослинністю землі проведено доповнення їх на площі 86 га; проведено доглядів за незімкнутими лісовими культурами на площі 403 га.

Для вирощування високоякісного посадкового матеріалу лісництвами заготовлено 3827 кг насіння деревних та чагарникових порід , що на 55% більше від запланованого, що в подальшому створить можливість до реалізації екологічної ініціативи «Масштабне заліснення України».

За минулий рік для забезпечення виконання лісовідновних робіт вирощено вирощено 730 тисяч штук стандартних сіянців основних лісоутворювальних порід.

Для підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, рекреаційних та інших функцій лісів, збереження біорізноманіття, проведено рубок формування і оздоровлення лісів на площі 242 га, з них 121 га – догляд за молодняками (освітлення, прочищення), санітарних рубок вибіркових на площі 767 га та суцільно санітарних рубок на площі 8 га і т. ін. У відповідності до розрахункової лісосіки від рубок головного користування заготовлено 23,9 тис.м.куб. ліквідної деревини. Вся реалізація необробленої деревини в лісгоспі здійснюється через електронні майданчики товарної біржі.

Для своєчасного виявлення та попередження виникнення лісових пожеж протягом 2021 року були проведені необхідні лісогосподарські заходи: влаштовано 1510 км мінералізованих смуг та 2200 км – проведено догляд за існуючими мін смугами, перекрито 50 позапланових доріг.

Для раннього виявлення та реагування на пожежі в лісових масивах лісгоспу функціонує 3 спостережних веж, обладнано системою відео спостереження, що дозволяє своєчасно виявляти лісові пожежі на ранній стадії.

Державним підприємством «Київським лісовим господарство» за 2021 рік: