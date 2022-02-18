25 лютого відкриття нового маркету в Макарові

25 лютого за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 52відкривається НОВИЙ маркет super продуктової мережі «Thrash! Траш!»,що входить до холдингу Fozzy GroupПро маркет super

Торговельна мережа «Thrash! Траш!», що входить до холдингу Fozzy Group – це магазини super цін на товари №1. Назва «Thrash! Траш!» походить від однойменного англійського слова, що означає «трощити», і йдеться тут про трощення цін. Саме у привабливих цінах та великій кількості акційних пропозицій і полягає особливість продуктової мережі.Станом на сьогодні – це більше 90 магазинів у різних регіонах України, що обслуговують понад мільйон гостей. Асортимент товарів налічує більше ніж 3000 позицій як вітчизняних виробників, так і власного імпорту Fozzy Group.Акційні пропозиції маркетуУ маркеті super «Thrash! Траш!» кожного дня майже третина представленого асортименту – зі знижками. Тут будь-хто знайде для себе саме те, що шукав, за привабливими цінами.Щодня маркет запрошує на запашну каву та апетитну випічку – до 12:00 ця солодка парочка для вас зі знижкою – 25%!Весняні свята з «Thrash! Траш!»Хочете здивувати коханих? Тоді ловіть ще більше крутих знижок – з 3 по 16 березня будуть діяти акційні пропозиції до -50% на солодощі, сири, ковбаси та напої до святкового столу.Більше інформації на сайті thrash.ua та на Facebook-сторінці маркетів super «Thrash! Траш!».За класними товарами і найкращими цінами – це в маркет super «Thrash! Траш!»До зустрічі за адресою: вул. Димитрія Ростовського, 52!