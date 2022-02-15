Служба зайнятості шукає кандидатів у патронатні вихователі

На сьогодні в Україні налічується 180 сімей патронатних вихователів. Понад 1000 дітей отримали послуги патронату, з них близько 44% повернулося до біологічних сімей, 48% влаштовано до сімейних форм виховання, однак 8 % – до інституційних закладів.

Патронат – це «швидка сімейна допомога» дитині та її сім’ї, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання нею, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Патронатна сім’я або тимчасова родина дозволяє дитині краще пристосуватися до життя в суспільстві. Послуга патронату передбачає роботу з біологічною сім’єю, що дозволяє кожній третій дитині повернутися до своїх батьків.

Хто такий патронатний вихователь?

Патронатний вихователь — це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Водночас патронатні вихователі працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без вихідних та відпусток, не маючи можливості прийти з роботи, бо вони живуть на роботі. При цьому вони одночасно виконують роботу багатьох різних спеціалістів та постійно підвищують свій професійний рівень. Також умовою є те, що виконання обов’язків патронатного вихователя не можна поєднувати з іншою трудовою діяльністю.

Хто може бути патронатним вихователем?

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 затверджено Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, який визначає механізм запровадження та організації функціонування сім’ї патронатного вихователя, надання послуги патронату над дитиною, яка перебуває у складних життєвих обставинах, здійснення заходів щодо її захисту та забезпечення права на догляд, виховання в безпечному та сприятливому сімейному середовищі.

Якщо особи виявили бажання стати патронатними вихователями, вони можуть звернутися у службу у справах дітей, яка займається пошуком патронатних вихователів спільно із фахівцями з соціальної роботи в кожній територіальній громаді. У службі їм нададуть усі рекомендації щодо документів, які необхідно зібрати.

Кандидат у патронатні вихователі має обов’язково пройти спеціальне навчання та укласти договір про умови запровадження патронату (створення сім’ї патронатного вихователя).

Наразі пошук кандидатів у патронатні вихователі також здійснюється з числа зареєстрованих безробітних. Фахівці Державної служби зайнятості інформують зареєстрованих безробітних про суть та зміст патронату над дитиною та про можливість подання документів як кандидата у патронатні вихователі до служби у справах дітей для первинного відбору кандидатів у патронатні вихователі.

Який розмір оплати послуг патронатного вихователя?

Це 5 прожиткових мінімумів. З початку цього року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2 589 гривень.

Між Макарівською філією Київського обласного центру зайнятості та службою у справах дітей налагоджена співпраця, організована взаємодія та проводяться спільні заходи щодо інформування шукачів роботи з питань патронату, зокрема із залученням фахівців служби у справах дітей.

В інформаційних просторах Макарівської філії Київського обласного центру зайнятості розміщені інформаційні та презентаційні матеріали, з якими є можливість ознайомитися та визначитися щодо участі у відборі в патронатні вихователі.

Директор Любов МАЗЕПА